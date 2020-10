Eersteprovincialer Jong Zulte ziet trainer Pascal De Vreese opstappen en overweegt herstart in vierde Hans Fruyt

05 oktober 2020

20u06 4 Sport in de buurt Na overleg met voorzitter Tom Moerman besliste trainer Pascal De Vreese om de handdoek te gooien. Eersteprovincialer Jong Zulte moet op zoek naar een opvolger. Het clubbestuur overweegt op de resetknop te duwen en volgend jaar in vierde provinciale te herbeginnen.

Jong Zulte is op diverse vlakken een club in moeilijkheden. In de eerste plaats op sportief vlak want na vier speeldagen is de club steeds puntenloos. “Ik heb een en ander besproken met voorzitter Tom Moerman”, verduidelijkt De Vreese. “Door de rest van de staf en de spelers voelde ik me nooit gesteund. Dat gevoel heeft ook de voorzitter. Bovendien hebben we in de spelersgroep te weinig kwaliteit. Ook de kalender was ons niet gunstig gezind want de eerste vijf speeldagen zijn heel zwaar. Samen met de voorzitter heb ik beslist om de handdoek te gooien.”

De kennismaking met het Oost-Vlaamse provinciale voetbal is voor Pascal De Vreese kort geweest. Tijdens de voorbereiding zag hij onder meer Nicolas Ducatheeuw, overgenomen van RC Waregem, stoppen met voetballen. Ook Addessamah Ahdach verdween na een week met de noorderzon. Voorzitter Tom Moerman is er het hart van in dat Pascal De Vreese niet verder wil doen. “Pascal heeft gelijk als hij zegt dat hij niet behandeld werd zoals het hoort”, zucht Moerman. “Eigenlijk sta ik niet achter zijn beslissing. Want er valt hem weinig te verwijten. Als de resultaten tegenvallen en niet iedereen achter hem staat gaat de bal aan het rollen. Een belangrijk punt is dat bepaalde spelers, de voorbije jaren sterkhouders, niet het niveau halen dat we van hen gewoon zijn.”

Inleveren

De club heeft ook op financieel vlak zorgen. Door de coronapandemie werd de spelers gevraagd twintig procent in te leveren. Er zijn geruchten dat de club volgend seizoen in vierde provinciale gaat herbeginnen. “Een piste die we bewandelen, maar dat ligt niet vast”, geeft voorzitter Moerman toe. “Covid-19 kost ons heel wat sponsors. We hebben geen activiteiten kunnen doen, maar dat geldt voor elke club. Dat we in de Kastanjelaan geen inkomsten uit de kantine hebben is een oud zeer, maar is nu nog pijnlijker. Misschien verhuizen we definitief naar de Waalmeers waar we met de gemeente aan het bouwen zijn. Als we in november beslissen in vierde te herbeginnen is het wel de bedoeling snel naar tweede te promoveren.”