Eerstejaars Viggo Van Neste wint in Tielt Keizer der Nieuwelingen: “Met een tof gevoel naar het BK” Hans Fruyt

06 oktober 2020

De Keizer der Nieuwelingen is normaal de finale van de Beker van België. Door de coronacrisis vielen alle interclubs voor U17 weg. Toch deden ze in Tielt de moeite een afgeslankte Keizer te organiseren. Eerstejaars Viggo Van Neste pakte deze titel voor de tweedejaars Niels De Clerck en Nils Maerevoet.

“Heel tof dat ik die wedstrijd kon winnen”, lacht de eerstejaarsnieuweling uit Oostkamp. “Deze Keizer der Nieuwelingen werd op hetzelfde parcours van de interclub gereden. In de tweede ronde trok ik met Jarne Jonckheere in de aanval. Samen reden we drie ronden voorop. Vijf renners sloten aan. Intussen was ik wat in paniek want ik was de lens van mijn linkeroog kwijtgeraakt. De laatste twee ronden bleven we voorin nog met drie over. Die jongen van Gaverzicht-BE Okay (Niels De Clerck, red.) probeerde ons diep in de finale te verrassen, maar ik sprong meteen op het wiel en begon de sprint op kop. Zo kon ik zelf kiezen wanneer ik aanging. Er kwam niemand meer over.”

Goed voor de tweede zege van het seizoen voor de pion van het Canguru-QTS-Air College Cycling Team, de ploeg van Rik Devoogdt. Eerder mocht Van Neste in Heestert juichen. Zondag staat voor nieuwelingen het Belgisch kampioenschap op de kalender. Normaal zou dat in Velzeke plaatsvinden, maar door de coronacrisis kon dat eind juli niet. Affligem werd bereid gevonden de organisatie over te nemen. “Ik kan met een leuk gevoel naar het BK”, glundert Viggo Van Neste. “De winst in Tielt kon op geen beter moment komen. Naar alle waarschijnlijkheid zal ik in Affligem wat geviseerd worden. Bij de eerstejaars zijn er nog een aantal hele grote kanshebbers. Yarno Van Herck won dit seizoen al vier of vijf koersen. Ook mijn ploegmaat Sente Sentjens is op dreef. Recent heb ik in Maarke-Kerkem tegen beiden gekoerst. Ik werd afgeremd door een val. Iemand viel op een helling net voor mij, ik kon hem niet meer ontwijken. De omloop in Affligem ken ik niet. Ik hoop dat het een parcours met wat hoogtemeters is. Na het BK leg ik er de riem af, maar op 25 oktober neem ik in Borlo deel aan het nationaal kampioenschap tijdrijden.”