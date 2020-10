Eerste goal Scott Bitsindou levert Lierse geen punten op: “Goede start blijft overeind, maar er moet ook een vervolg komen” Kristof De Cnodder

05 oktober 2020

19u14 0 Sport in de buurt Scott Bitsindou scoorde afgelopen weekend zijn eerste doelpunt voor Lierse Kempenzonen, maar veel plezier beleefde de 24-jarige middenvelder daar niet aan. Geel-zwart verloor immers met 2-1 op het veld Deinze. “Ook na die nederlaag blijft onze goede seizoensstart overeind, maar daar mag het natuurlijk niet bij blijven”, beseft Bitsindou.

“Het kletsnatte veld maakte het zondagavond in Deinze moeilijk voetballen”, blikt Scott Bitsindou terug. “Zelf had ik ook even tijd nodig om me aan te passen. Gaandeweg vond ik mezelf en de ploeg beter in de wedstrijd komen. Over negentig minuten bekeken vond ik dat we aanspraak konden maken op een punt, maar jammer genoeg stapten we toch met lege handen de bus op.” Een voorzet van thuisspeler De Looze viel aan de tweede paal binnen en besliste over winst en verlies.

Voor Bitsindou was dat dubbel jammer, want even voordien had hij met een rake kopstoot (na een corner van Van Landschoot) de stand in evenwicht gebracht. “In principe ben ik best kopbalsterk”, zegt de 1 meter 94 grote Brusselaar. “Alleen moet ik die kwaliteit nog iets vaker omzetten in doelpunten. Deze keer lukte het me het dus om te scoren, maar nu leverde het niks op. Echt blij kon ik bijgevolg niet zijn.”

Van Imschoot

Lierse gaat de interlandbreak in met zeven op achttien. De Pallieters staan daarmee voorlopig vierde in 1B. “Ook na de nederlaag in Deinze blijf ik vinden dat we een goede start namen”, vertelt Bitsindou. “Voor de competitie gaf de buitenwereld ons weinig kans. Intussen tellen we toch een behoorlijk aantal punten. Meer dan veel mensen hadden verwacht, alleszins… Onze start was dus geslaagd, alleen mag het daar niet bij blijven. Er komen ook nog een middenstuk en een slot aan (lacht).”

Bitsindou zelf is intussen blij dat hij afgelopen zomer de stap naar het Lisp heeft gezet. “Ik werd bij Lierse prima ontvangen. Het hielp dat ik enkele oude bekenden van bij mijn vorige club Lommel tegen het lijf liep. Trainer Tom Van Imschoot ken ik ook van die periode. Zijn aanwezigheid is heel belangrijk, want ik krijg veel vertrouwen van hem. Tot slot vind ik dat de club Lierse echt wel zijn plaats heeft in het profvoetbal. Qua omkadering en fans is het hier dik in orde en ook in de spelersgroep schuilt er kwaliteit. Het ontbreekt ons misschien nog wat aan ervaring, maar puur voetballend loopt hier zeker genoeg talent rond.”