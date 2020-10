Eerst (doel)punt voor FC Gullegem dankzij inefficiënt Harelbeke, sterk ingevallen Jarno Vervaque en treffer van Dempsey Vervaecke die het collectief prijst: “Punt gepakt dankzij onze mentaliteit” Piet Balcaen

11 oktober 2020

10u27 1 Sport in de buurt Een veel besproken fase in de derby tussen Harelbeke en Gullegem was de overtreding van bezoeker Tuyttens op Nfor. Tuyttens kreeg op het kwartier onterecht rood, terwijl thuisspeler en uitblinker Notebaert in de slotfase na een tackle met de voeten vooruit op Vervaque, slechts geel in plaats van rood incasseerde. Twee maten en gewichten?

“Net als Tuyttens, die geen bal maar enkel onze speler raakte, kon ook Notebaert rood hebben gekregen”, geeft Harelbeke trainer Bruno Derveaux toe. “Feit is dat die vroege rode kaart voor Tuyttens de match geen goed heeft gedaan. Gullegem had aanvankelijk goede intenties, met onder meer een bezoekende poging (van debutant Remko Vandamme, red.) tegen de paal. Maar daarna was het voor Gullegem een uur overleven en speculeren op de 0-0. Toegegeven, wij speelden niet onze beste partij, maar desalniettemin moeten we die match altijd winnen. Iets wat ik ook koste wat het wilde, wou. Getuige de inbreng van Vandekerckhove voor Sy waardoor we alle aanvalsregisters opentrokken. Met meteen succes toen Gianni Derieuw een corner van Viktor Notebaert binnenkopte.”

Geen damesvoetbal

“Daarna moest Vandekerkhove, na dieptepas van Noppe, altijd de 2-0 scoren. Zonder druk van een tegenstander kon hij alleen op Vanderbeken afgaan.” De bezoekende goalie pareerde de inzet van zijn ex-ploegmaat met een knappe voetreflex ? “Knappe voetreflex? Komaan, het is geen damesvoetbal, hé!”, windt Derveaux zich even op. “Die bal moet er gewoon altijd in. In plaats daarvan incasseerden we in de slotfase nog de gelijkmaker.” Nieuwkomer en invaller Jarno Vervaque vond in die andere bezoekende nieuwkomer en invaller Robbe Bakelandt, die volledig vrijgeleide kreeg, bij zijn vrijschop een kaatspunt. De voorzet van op rechts van Vervaque werd aan de eerste paal door zijn naamgenoot Vervaecke in doel gedevieerd. “We stonden toen te slapen. Gullegem profiteerde daarvan en heeft het punt niet gestolen. Wij gooiden er twee te grabbel. Ik dacht dat we als team verder stonden om zo’n wedstrijd en wedstrijdomstandigheden naar onze hand te zetten”, besluit Derveaux.

Déclic

“Omdat we een uur lang met tien hebben moeten voetballen, kunnen we niet anders dan nog tevreden zijn met een punt”, aldus doelpuntenmaker Dempsey Vervaecke. “Over de fase van Tuyttens wil ik niet oordelen. Een theatrale tegenstander buitte die situatie goed uit. Ik wil geen steen werpen naar die scheidsrechter. Feit is wel dat de tackle van Notebaert in de slotminuut zwaarder was dan die van Tuyttens. Ik wil niet die fase uit de match onthouden, maar wel het positieve. Voor ons was het belangrijk om na drie nederlagen op rij de nul van het bord te vegen. Dat is ons gelukt. Niet zozeer op kwaliteit, maar vooral op mentaliteit. We kwamen met zijn tienen op achterstand en hebben toch nog een vuist kunnen maken. Dit resultaat kan voor een déclic zorgen. Nog dit, door de schorsing van Van De Wiele en blessures van Lutun en Hugelier verschenen Jorn Braekeveld en Remko Vandamme, respectievelijk 17 en 18 jaar, in de basis. In een ondankbare situatie. Hoedje af voor hen.”

KRC HARELBEKE-FC GULLEGEM 1-1

HARELBEKE: Thieren, Van Damme, De Smet, Sy (66' Vandekerchove), Notebaert, Nfor, Vancraeyvelst (46' Toye), Noppe, Derieuw, Vandenbroucke, Soli (79' Zmimer

GULLEGEM: Vanderbeken, Jodts, Vansuypeene, Dekiere (67' Bakelandt), Seignez, Vandamme (46' Vervaque), Braekeveld (24' Coopman), Tuyttens, Vervaecke, Sampers, Doornaer

DOELPUNTEN: 70' Derieuw (1-0), 85' Vervaecke (1-1)

Gele kaarten: Notebaert (H), Sampers (G)

Rode kaart: Tuyttens (15', G).