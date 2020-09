Eerlijke Mathieu Thibaut (Rhodienne-De Hoek): “We speelden ons numerieke overwicht niet goed genoeg uit” DRIES CHARLIER

27 september 2020

21u32 0 Sport in de buurt Derdenationaler Rhodienne-De Hoek heeft zijn eerste thuiswedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Tegen Wolvertem Merchtem, dat al snel met tien kwam te staan, verloor het nipt met 2-3.

“We begonnen zeker niet slecht aan de wedstrijd”, doet aanvaller Mathieu Thibaut het verhaal. “We scoorden bijna de 1-0, maar doelman Monné haalde de poging van Duret er goed uit. Niet veel later viel het doelpunt aan de overkant. We bleven de intensiteit hooghouden om de bordjes in evenwicht te hangen, maar op het halfuur kregen we een tweede doelpunt binnen.”

Voor de rust wist Rhodienne-De Hoek toch de aansluitingstreffer te maken na een goede actie van Thibaut. “Ik zette goed druk op hun verdediging en ging mijn tegenstander voorbij. Hij (Bjorn Schoukens, red.) nam me vast in het zestienmetergebied, waardoor de bal op de stip ging en zij met tien verder moesten. Duret zette de strafschop om. We drukten door om nog gelijk te maken voor de rust, maar gingen de kleedkamers in bij een 1-2-achterstand.”

Geen gevaarlijke kansen na de rust

“Ook na de pauze zetten we hoog druk. Gevaarlijke kansen kregen we echter niet. Twintig minuten voor affluiten maakten wij een fout in onze zestien. Zij faalden ook niet vanaf de stip. Na de 1-3 wisten we dat het moeilijk ging zijn om nog op gelijke hoogte te komen. We bleven wel alles geven en de 2-3 viel nog vlak voor het einde, maar dat veranderde niks meer aan de wedstrijd.”

“Of het een gemiste kans was? Het had mooi geweest om de drie punten te pakken. Het klopt dat we het numerieke overwicht te weinig hebben uitgespeeld. Het is toch wel even balen. De eerste nederlaag van het seizoen in eigen huis is mentaal moeilijk om te verwerken.”

Nog scherper zijn

Rhodienne-De Hoek toont wel al twee weken op een rij dat het op zijn plaats is in derde nationale. “Dat klopt. Er wordt hard gewerkt op training om te tonen dat we een plaats verdienen in nationale. We moeten nog iets scherper zijn en dan zal dat wel in orde komen.”

“Dat de beloning - de eerste drie punten - niet lang meer mag uitblijven? Neen inderdaad. Volgend weekend op bezoek bij Avanti Stekene wacht ons een moeilijke wedstrijd, maar we zullen er alles aan doen om die wedstrijd te winnen”, besluit Thibaut.