Eendracht Aalst gaat pas in verlengingen onderuit in cupmatch op eerstenationaler Olympic Charleroi Jan Van Lijsebeth

11 oktober 2020

20u57 0 Sport in de buurt Eendracht Aalst werd in de Beker van België op het veld van eerstenationaler Olympic Charleroi pas in de verlengingen uitgeschakeld. Miguel Cobos Copado maakte voor de Ajuinen een vroege achterstand goed. De winninggoal van Yassine Razzi binnen de reguliere speeltijd werd afgekeurd wegens buitenspel, maar onterecht zo bleek op de televisiebeelden. In de extra tijd toonden de Walen zich efficiënter.

Coach Bart Van Renterghem was tevreden over de prestatie van zijn team. “Ik zag een leuke match, waarin we meer kansen afdwongen dan de thuisploeg”, geeft de Aalsterse trainer aan. “We gingen met Razzi en Mitch Dekuyper als flankaanvallers en Ibrahima Mbaye in de punt van de aanval voluit onze kans, maar waren al na één minuut op achtervolgen aangewezen. Er was geen rugdekking op het moment dat Andreas Burssens uitgleed en dat werd door de thuisploeg meteen afgestraft. Cobos Copado kreeg in de eerste helft al een eerste kans om gelijk te maken, maar miste. Bij de tweede mogelijkheid net voor de rust was het raak. Hij trapte mooi vanuit de tweede lijn binnen na een goed opgezette aanval.

In de verlengingen had hij de held kunnen zijn, maar hij aarzelde bij het afdrukken aan de tweede paal. Ook Razzi, Jilke De Coninck en Falko Geenens kwamen dicht bij een doelpunt, maar de efficiëntie moet beter. In de verlengingen zetten we een stevig laag blok, zodat Olympic nog nauwelijks doelgevaar kon creëren. Desondanks konden de Walen toch scoren, al had ik mijn twijfels bij dat doelpunt. Buitenspel of niet? We zetten nog alles op alles om gelijk te maken, maar het lukte niet meer. Toch is deze cupmatch een opsteker in het vooruitzicht van de midweekmatch tegen Wijgmaal.”

Eendracht gaat woensdag op zoek naar een eerste driepunter, want die is broodnodig na de miserabele competitiestart met nul punten op zes.

“Hoewel we uiteindelijk in het zand beten, keren we wel met veel vertrouwen terug uit Wallonië”, besluit Van Renterghem. “Het wordt wel afwachten of Samuel Fabris fit zal geraken. Hij viel op Olympic uit met een rugblessure. Wie er woensdag in het doel zal staan? Vooraf was afgesproken dat Gilles Lentz, die in de voorbereiding lange tijd out was met een barstje in de pols, in de beker zijn kans zou krijgen. De ex-doelman van Roeselare deed het voortreffelijk, maar net als de voorgaande twee competitieduels met Maxim Figys in het doel, werd er verloren. Ik ben er nog niet uit en zal de beslissing nemen na overleg met keeperstrainer Glenn Baetens.”