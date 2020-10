Edwin Wang wil met RC Hades vooral genieten in ’t Kuipje: “In de beker is alles mogelijk, zeker in één wedstrijd” Guido Gielen

04u56 0 Sport in de buurt Heel Hades is klaar voor de topaffiche in ‘t Kuipje van Westerlo. Coach Mirko Licata en zijn boys willen vooral genieten en tonen dat ze aardig kunnen voetballen. De stille kracht van het team en onmisbaar op het middenveld is de ervaren Nederlander Edwin Wang (28), aan zijn derde seizoen bezig bij Hades.

Hoe leeft de groep toe naar de confrontatie in de vijfde ronde van de Beker van België?

“Eigenlijk ontspannen”, stelt Wang, die in het centrum van Maastricht de cocktailbar Rendezvous uitbaat. “Iedereen is toch al weken aan het spreken over deze ontmoeting. Westerlo heeft met Bob Peeters een bekende coach en eigenlijk een team dat in de Jupiler League geen slecht figuur zou slaan. Nog nooit kon Hades zo ver doorstoten in de beker. Met deze affiche krijgen we een leuke wedstrijd waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt.”

Is een stuntzege mogelijk, of starten jullie met de idee om vooral te genieten?

“In de eerste plaats moeten we vooral trachten te genieten. Als we aardig kunnen meedraaien en onze voet naast die van Westerlo kunnen zetten, zal iedereen bij Hades reeds tevreden zijn. Op papier hebben we geen kans op kwalificatie, maar in de beker is alles mogelijk. Zeker in één wedstrijd. We moeten er voluit voor gaan. Een groot voordeel is dat er van druk geen sprake kan zijn. Een uitschakeling is logisch, alleen de manier waarop zal de komende weken een rol spelen. Het programma was reeds erg druk en zal druk blijven. Na de bekerpartij in Westerlo spelen we woensdag tegen City Pirates. Onze start in tweede nationale B mag er best wezen, buiten onze uitschuiver afgelopen weekend bij Pepingen-Halle. Misschien komt Westerlo op een ideaal moment. Daar een goede prestatie neerzetten, kan die zure nederlaag helemaal wegspoelen en weer extra vertrouwen schenken voor de komende opdrachten.”

Dit Hades heeft zeker kwaliteit om in tweede nationale B binnen de top vijf te eindigen Edwin Wang

Je speelde al bij heel wat clubs. Dit is je derde seizoen bij Hades. Wat mag deze ploeg ambiëren?

“Ik ken de reeks vrij goed omdat ik voor Hades ook nog speelde bij Bocholt en Spouwen-Mopertingen. Het is een reeks waar veel clubs aan elkaar gewaagd zijn. Hades heeft een vrij jonge ploeg. Willen we voorin meedraaien, dan moet wekelijks iedereen de nodige vechtlust brengen. We hebben de goede mentaliteit getoond in de meeste wedstrijden en dat is ook nodig om goede resultaten te kunnen behalen. Dit Hades heeft zeker kwaliteit om binnen de top vijf te eindigen.”