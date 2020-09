Eddy Van Daele (Sint-Laureins): “Ik verwacht een reactie” Dominique Lampo

25 september 2020

07u08 0 Sport in de buurt Een rondvraagje bij de trainers in tweede provinciale leerde ons dat vooral Destelbergen en Sint-Laureins naar voren geschoven worden als de titelkandidaten. Destelbergen zette die status bij met een 6 op 6, terwijl Sint-Laureins al een eerste steek liet vallen bij een gretig Lembeke (3-2). Dit weekend is Sint-Laureins gastheer voor Destelbergen en uiteraard verwacht coach Eddy Van Daele een reactie van zijn spelersgroep.

“We moeten er niet flauw over doen: in Lembeke gaven we niet thuis. Veel te slap, veel te vaak balverlies, niet sterk genoeg in de duels, individuele fouten. Het was niet het Sint-Laureins dat ik in gedachten had. In de eerste helft deed vooral Mattice Dossche ons pijn en dan moet je als speler laten voelen dat je er bent. We misten een smeerlapje. Bij de tegenstander liepen er vijf die ik als speler onder mijn hoede had bij Zomergem en de energie spatte er af. Van Acker zit ook al niet verlegen om een foutje en Rawidjan was als ex-speler van Sint-Laureins supergemotiveerd. Die grinta legden wij niet aan de dag. Na de 3-1 van Lembeke namen we de wedstrijd in handen. Daar bleef het bij. Te weinig gevaar. Ik dropte ook nog kopbalsterke jongens als Dooghe en Van Parys in de ploeg, maar het tij keren zat er niet meer in. Enkele jongens excuseerden zich na de wedstrijd voor hun matige wedstrijd. Voor een deel hebben we die wedstrijd in het hoofd verloren. Na de ruime zege tegen Belzele hebben enkele jongens gedacht dat het ook in Lembeke los zou lopen. Niet dus. Het moet anders tegen Destelbergen. Ja, ik verwacht een reactie.”

Topper

Sint-Laureins straalde ambitie uit door zijn transferpolitiek en Fred Accoe is de verpersoonlijking van die ambitie. Toch vindt Van Daele dat er van druk geen sprake is. “Ik heb een sterke spelersgroep en dan mag je de lat hoog leggen. Met minder dan top vijf ben ik niet tevreden en misschien zit er wel meer in. Maar mij is niet gezegd dat we de titel moeten pakken. Het cliché wil ook dat je die niet op bestelling krijgt. Dit weekend krijgen we beter zicht op onze sterkte. Destelbergen is het etiket van titelkandidaat zeker waard. Ik zag hen al aan het werk en duidelijk is dat ze met Jimmy De Bo, Sam Lescrauwaet en Bjorn De Wilde kwaliteit in overvloed hebben op offensief vlak. En die Kjell Van Der Vloedt is natuurlijk ook een ervaren speler. We hebben het voordeel dat dit Destelbergen een ploeg is die voetballend de oplossing zoekt, maar duidelijk is dat we top zullen moeten zijn om hen voetje te lichten. Fysiek vind ik mijn ploeg dik in orde, maar het spelniveau moet hoger en in de duels zullen we scherper moeten zijn.”