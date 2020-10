Dubbel weekend met succes afgesloten door Mendo Booischot: “Deze ruime spelerskern toont bijzonder veel stabiliteit” Walter Vereeck

05 oktober 2020

11u22 0 Sport in de buurt Wat een weekend voor de mannen van Mendo Booischot. Zaterdag werden de Klein-Brabanders van Syneton Puurs na een spannende vijfsetter netjes opzijgezet. Zondag werd Balti Kortrijk overklast door het team van trainer-coach Jan Vanvenckenray. Opvallend detail: de bekerwedstrijd van zondag werd met een bijna volledig ander team afgewerkt. Het bewijst de rijkdom aan talent waarover de Mendo-coach beschikt.

Libero Marijn Claes, steeds de rust zelve op en naast het terrein, vatte het openingsweekend gevat samen. “Twee overwinningen op twee dagen tijd, beter kan je niet beginnen hé”. Inderdaad, ook trainer-coach Jan Vanvenckenray was opgetogen met de dubbele zege. “Zaterdag speelden we voor de competitie tegen Syneton Puurs”, vat de man uit Houwaart samen. “In die ploeg lopen wel vier spelers rond met ervaring in de eredivisie. Onze twee eerste sets waren ronduit fantastisch. Ons team groeide zienderogen. Daarna zakte de mentale weerbaarheid toch even weg. Maar ik moet toegeven dat de ploeg uit Puurs een erg kordaat antwoord gaf. Die mannen wilden hun eerste thuiswedstrijd echt niet verliezen. Tijdens de beslissende tiebreak vonden we echter de gretigheid terug en konden we onze eerste overwinning binnenhalen. Dat was erg knap van mijn mannen.”

Volgende ronde in de Beker van België

Zondag volgde, na die zware zaterdagwedstrijd, de bekermatch tegen Kortrijk. Trainer-coach Vanvenckenray liet andere spelers opdraven en dat resulteerde in fris volleybal. “Arnor Van Leemputten had ik drie weken moeten missen”, verklaart de Mendo-coach. “Hij was als coach mee met de beachvolleyballers tijdens het EK voor U18. Het was de ideale gelegenheid om hem de nodige speelgelegenheid te geven. Ook anderen grepen hun kans. Daar kan ik alleen maar blij voor zijn. Kortrijk deed wat het kon met aanvaller Lecoutre als uitblinker. Maar mijn ploeg deed het uitstekend. We spelen dit jaar een ander soort volleybal. De receptiekwaliteit ligt hoger dan vorig seizoen en dat zorgt voor meer stabiliteit. De volgende bekerronde moeten we op 13 oktober in onze eigen sporthal afwerken tegen Nijvel. Die opdracht onderschatten we zeker niet.”