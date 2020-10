DTM racet twee weekends in Zolder, maar zonder publiek Joost Custers

07 oktober 2020

10u27 0 Sport in de buurt Dit en komend weekend houdt het DTM-kampioenschap halt op Circuit Zolder. In laatste instantie heeft de organisator ITR echter beslist om geen publiek toe te laten, ondanks het feit dat de ticketverkoop al op gang was geschoten.

DTM is een naam als een klok en al meer dan 30 jaar komt het legendarische kampioenschap met tussenpauzes langs in Limburg en dit seizoen staan er dus twee meetings van telkens twee races op de autosportagenda. “Wij kregen die kans in dit vreemde jaar en Circuit Zolder heeft daar uiteraard positief op geantwoord”, aldus Harry Steegmans, kersvers directeur van de Limburgse omloop. In lijn met de betere coronacijfers in de zomer werd in september beslist om alsnog publiek toe te laten voor de races, maar op die beslissing kwam ITR, de Duitse organisator van DTM, begin deze week relatief brutaal terug. “Initieel was het ook zo voorzien dat er geen publiek zou zijn”, gaat Steegmans verder, “maar op een bepaald ogenblik was de gezondheidssituatie zo dat de Duitsers dan toch een beperkt aantal tickets aan de man wilden brengen. De slechtere cijfers van de laatste weken en de uiterst voorzichtige positie van Duitsland naar ons land toe, maken dat er dus uiteindelijk niemand op de tribunes zal zitten, niet dit weekend en ook niet volgend weekend. Het is jammer, maar ik wil benadrukken dat dit niet de beslissing van Circuit Zolder is, noch van de Belgische overheden. ITR huurt de omloop en kan dus vrij beslissen of er al dan niet met publiek gewerkt wordt. De stijgende coronacijfers maken dat er dus achter gesloten deuren zal geracet worden.”

24 Uur van Zolder met publiek

Het seizoen zit er voor Circuit Zolder nog niet op en op 7 en 8 november staat de 24 Uur van Zolder gepland en twee weken later, op 21 en 22 november worden de laatste races van het seizoen gereden, met onder meer de finales van de Youngtimer Cup en de Belcar Historic Cup. Overigens staat nog niet vast of de 24 Uur van Zolder effectief een echte 24-uursrace wordt of dat er voor een kortere wedstrijd zal geopteerd worden.

“Die beslissing valt later deze week, maar voor beide evenementen voorzien wij wel toeschouwers, tenzij uiteraard de overheid plots anders zou beslissen. Ook ons avondfietsen gaat gewoon door.”

Dit weekend is dus voorbehouden aan de teams en rijders van het DTM, met twee wedstrijden, één op zaterdag en één op zondag. Naast de races van het DTM is er ook actie van de Porsche Carrera Cup Benelux. De deelnemers met in de diverse Porsche werken drie races af.