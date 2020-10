Dries Caignau en SK Londerzeel trekken met vertrouwen naar coleider Diegem Sport: “We zijn op de goede weg” Adriaan Schepers

06 oktober 2020

20u00 0 Sport in de buurt Nu de eerste zege van het seizoen een feit is in tweede nationale B, willen Dries Caignau en maats op dat elan voortgaan. Te beginnen met een derby in en tegen coleider Diegem Sport. De rechtsback kijkt er alvast reikhalzend naar uit.

Kan SK Londerzeel voor het tweede weekend op rij de scalp nemen van de leider in tweede nationale B? Als het van Caignau afhangt, graag. “Ik denk dat de match tegen Diegem op een goed moment komt. De zege tegen Hoogstraten heeft ons vertrouwen een boost gegeven en ervoor gezorgd dat we met een geruster hart naar zondag kunnen toeleven. Makkelijk gaat het wel niet worden, want zij staan mee aan de leiding. Diegem was vorig jaar weinig constant, want het verloor in het begin bijna alles om nadien zes keer na elkaar te winnen.”

“Ik heb mij laten vertellen dat de ploeg versterkt is en dat zie je ook aan de namen die er rondlopen. Ikzelf kijk uit naar die match omdat er met Jordy De Koker en Yentl Egerickx twee kameraden spelen. Vooral Yentl is één van mijn beste maten. Hij was op de vorige speeldag nog goed bij schot, maar dat mag hij zondag achterwege laten. Hij mag nog een berichtje van mij verwachten.” (lacht)

“Het was voor ons belangrijk dat die eerste zege niet te lang op zich liet wachten, want we begonnen het seizoen met een valste noot met die één op zes. De voorbije twee seizoenen was de start niet goed, dus we waren erop gebrand dat niet opnieuw te laten gebeuren. We gaan er nu alles aan doen om tegen Diegem te winnen en zo zeven op twaalf te nemen. Dan kunnen we spreken van een geslaagde start.”

Grote namen

Zelf is de 22-jarige Caignau aan zijn tweede jaar SK Londerzeel bezig. Hij is daarmee al meteen één van de anciens. “We zijn dit seizoen met een nagenoeg volledige nieuwe ploeg begonnen met daarbij ook enkele grote namen. Dat zorgt voor de nodige druk, maar dat is ook niet onlogisch. Het was natuurlijk een atypische voorbereiding, maar dat is voor elke club zo. Maar zeker bij Londerzeel zorgde dat ervoor dat alles snel moest gaan. De match tegen Hoogstraten heeft alvast getoond dat we op de goede weg zijn. De club en de coach hebben in iedereen vertrouwen en dat maakt het hier ook zo fijn spelen.”