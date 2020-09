Drie spelers van TC De Chalet spelen gewestelijke Masters in de vierde reeks Werner Thys

30 september 2020

11u58 10 Sport in de buurt Het staat voor 75 procent vast dat zondag een speler van TC De Chalet zich tot Antwerps criteriumkampioen kroont in de reeks mannen 4. De broers Gilles en Vince Verhaert én Remko Van Laer zijn immers aangesloten bij de club uit Grobbendonk en plaatsten zich voor de Masters. “De zege in eigen club houden is het voornaamste”, klinkt het diplomatisch bij het drietal.

Vrijdag opent TC Oase in Kessel de deuren voor de Masters van het Antwerpse criterium. Per categorie mogen er vier spelers/speelsters naar de eindronde. De broers Gilles Verhaert (16 jaar, 35 punten) en Vince Verhaert (14 jaar, 45 punten) toonden zich het voorbije seizoen toonaangevend in de vierde mannenreeks. Met 103 criteriumpunten voor Gilles en 84 voor Vince volgt de concurrentie op ruime afstand.

“Bij de start van het seizoen was het criterium geen hoofddoel, maar omdat de resultaten meteen meevielen zijn we er toch volledig voor gegaan”, zegt Gilles Verhaert. “Wegens corona viel de gebruikelijke vakantie weg. We hadden dus veel tijd om toernooien te spelen.”

Gelijkopgaande duels

De broers stonden het voorbije seizoen ook vier keer tegenover elkaar. Gilles scoorde eerst drie op een rij – 6-1, 7-6 op Zevenbergen, 6-2, 6-3 op Herentalse en 6-3, 6-4 op De Bempdekens -, maar het laatste onderlinge duel ging naar Vince: 7-6, 6-2 op De Kievit. “Het is het eerste jaar dat we in competitie zo veel tegen elkaar spelen”, zegt Vince Verhaert. “Doorgaans zijn onze duels gelijkopgaand.”

Gilles en Vince Verhaert worden op TC De Chalet onder handen genomen door trainers Mario Mertens en Don Leyssens. “Natuurlijk zou het bijzonder zijn om tegen elkaar de Masters-finale te spelen”, zegt Gilles Verhaert. “De concurrentie is echter zwaar. Of onze duels tot spanningen binnen de familie leiden ? Ik denk dat het voor onze ouders zenuwslopender is dan voor ons (lacht).”

Van Laer opgevist

Voor Vince Verhaert wordt het zaterdag in de halve finale van de Masters een duel tegen een clubgenoot. De 21-jarige Remko Van Laer (35 punten) doet ook een gooi naar de gewestelijke kroon. Opvallend: in de criteriumstand eindigde Van Laer pas zevende.

“De Masters stonden niet op mijn planning, maar ik werd alsnog opgevist”, zegt Van Laer. “Tijdens het voorbije zomerseizoen speelde ik slechts drie toernooien.” Die toernooien waren wel een schot in de roos voor Van Laer. Op Herentalse greep hij meteen de hoofdprijs en hij won ook telkens één keer van … Gilles en Vince Verhaert. “Dat wil echt niet veel zeggen”, aldus Van Laer. “Met drie zijn we helemaal aan elkaar gewaagd. We komen elkaar trouwens dikwijls tegen, want net als ik voetballen ook Gilles en Vince bij KFC Pulle.”

Het is duidelijk: het diplomatische De Chalet-trio wil vooral dat de Antwerpse kroon binnen de eigen club blijft.

Een vreemde eend in de bijt

Wie dat feestje kan verstoren is ‘vreemde eend in de bijt’ Seppe Van Kerpel. De 29-jarige De Kerpel (50 punten) is aangesloten bij Kalmthoutse TC. Zaterdag neemt De Kerpel het in halve finale op tegen Gilles Verhaert. Broer Vince heeft reeds ervaring met een wedstrijd tegen De Kerpel. In juli verloor hij op TC Nova met 7-5, 6-1 van de speler van Kalmthoutse. “Ik was toen niet rustig genoeg”, zegt Vince Verhaert. “Mocht het opnieuw tot een duel tegen Seppe komen, dan moet dat nu anders.”

Afwachten dus wat het wordt. Zaterdag om 12.30 uur staan beide halve finales op het programma.