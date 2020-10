Dragan Tomic met Halle-Gooik tegen Lier op zoek naar vier op vier: “Ik haat verliezen” Erik Vandeweyer

07 oktober 2020

11u23 0 Sport in de buurt Vrijdagavond neemt Halle-Gooik het in de vertrouwde De Bres op tegen Lier. De Pallieters staan na vier speeldagen nog puntenloos onderaan. De Pajotten daarentegen verloren in deze competitie nog niet en lijken nu al helemaal onder stoom te staan.

De supporters hebben even moeten wachten op het competitiedebuut van Dragan Tomic. “Op de laatste speeldag voor de lockdown werd ik in het geladen duel tegen Charleroi uitgesloten. Die wedstrijd was in alle opzichten een pest voor ons. Het gevolg was wel dat ik de eerste twee competitiematchen moest missen. Dat ligt nu allemaal achter de rug. Vorig weekend was ik in de topper tegen Antwerpen al opnieuw van de partij en kon ik scoren.”

Meteen scherp

Halle-Gooik heeft de competitiestart niet gemist. Charleroi en Antwerpen moesten al het onderspit delven. Dragan Tomic verwijst naar de goede voorbereiding. “Voor mij begon het met een deugddoende vakantie in Servië. In juli heb ik in mijn thuisstad Novi Sad nog (zaal)voetbalkampen georganiseerd met enkele vrienden. Voor mij is dat pure ontspanning. Op 1 augustus heb ik dan de trainingen hervat in België. Hoewel er enkele nieuwkomers moesten worden ingepast, voelde je meteen aan dat er een klik was. De stage in Alpe d’ Huez zal daar niet vreemd aan geweest zijn. Ook voor mij was het de eerste keer dat ik de Alpencol bedwong. Tijdens die voorbereiding speelden we enkel 5-5 gelijk op het veld van de Nederlandse kampioen. De overige matchen werden gewonnen.”

Duidelijke doelen

Dragan Tomic haalde tegen Antwerpen al meteen een goed niveau. “Vorig seizoen kregen we geen kans om onze titel te verdedigen. Die kroon moet terug naar Halle komen. Ik haat verliezen. Daarom ga ik resoluut voor de dubbel. Dat zijn we aan de supporters verplicht.”

Nieuwe buur

Serviër Dragan Tomic kreeg er de Kroaat Franco Jelovcic als ploegmaat bij. Is dat een probleem? “Ik weet waar je op doelt. In het verleden waren Kroatië en Servië niet altijd de beste buren, maar dat is verleden tijd. Bovendien mag politiek niet meespelen in de sport. Dat thema is dus nooit een punt geweest. Ik vind het geweldig dat ik in Vlaanderen met Franco kan communiceren in mijn eigen taal. Servisch en Kroatisch zijn zeer gelijkaardig. Ik weet dat hij een geweldige voetballer is. Hij speelde drie seizoenen in Italië en kent het klappen van de zweep. Conclusie: ik verheug me over zijn aanwezigheid.”