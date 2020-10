Dosko Beveren start met een 15 op 15. Yentl Tanghe:”Tweede provinciale is ons objectief” Philippe Bourez

12 oktober 2020

09u14 0 Sport in de buurt De competitiestart mag niet gemist worden! Die boodschap hebben ze bij Dosko Beveren alvast goed begrepen want na vijf speeldagen staan de Doskovieten van coach Tim Langeraet met een vijftien op vijftien op kop van het klassement in derde provinciale C. Zaterdagavond gingen de groen-witten nog met 2-5-cijfers winnen op het veld van SV Wevelgem City B.

De 33-jarige Yentl Tanghe is geen nobele onbekende meer in het Bevers Sportpark. De Roeselaarse bouwvakker is reeds aan zijn zesde seizoen in Dosko-outfit bezig. “In drie schuifjes weliswaar”, voegt Yentl Tanghe er meteen lachend aan toe. “Ik keerde in het tussenseizoen terug van Lendelede Sport maar Dosko is uiteraard mijn echte thuishaven. Een gezellige en uiterst familiale club waar het leuk voetballen is.”

Dosko Beveren nam alvast een vliegende start en wist de eerste vijf competitiematchen met winst af te sluiten. “Het was nog niet altijd met uitstekend voetbal”, oppert Yentl Tanghe. “We legden echter de nodige efficiëntie voor de dag en hadden in sommige matchen ook Dame Fortuna wat aan onze zijde. We zitten in elk geval in een goede flow en genieten met volle teugen van de huidige goede gang van zaken. Zaterdag haalden we het met 2-5 op Wevelgem B en dit na een toch wel heel zwakke eerste helft van onze kant. Kort na de rust scoorden we drie keer in nauwelijks tien minuten tijd en konden we snel het laken naar ons toetrekken. Onze zege was dan ook meer dan terecht.”

Terug naar tweede provinciale

De ambities van Dosko Beveren worden niet onder stoelen of banken gestoken. “We zijn met grote verwachtingen aan deze competitie begonnen”, geeft Yentl Tanghe toe. “Tweede provinciale is ons objectief want deze club, met al jaren een uitstekende jeugdwerking, hoort in tweede provinciale zeker thuis. Vermits ik bij Lendelede voetbalde, ken ik de reeks door en door. Een vrij sterke reeks met kleppers als SV Kortrijk, SV Ingelmunster en nog enkele andere outsiders. We beschikken over een ideale mix van jeugdig talent en ervaring. Spelers als Joachim Vercouter, Davy Vanhecke, Davy Ghekiere en ikzelf kennen voldoende de klappen van de zweep en zijn een prima aanvulling voor onze opkomende youngsters.”