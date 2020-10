Dominique Singeot met KVVV Ardennen naar ex-ploeg Jong Zulte: “Deze week plots pak meer berichtjes” Hans Fruyt

12u25 0 Sport in de buurt Na twee jaar Jong Zulte koos Dominique Singeot (26) enkele maanden geleden voor een transfer naar reeksgenoot KVV Vlaamse Ardennen. De middenvelder speelt zondag met zijn nieuwe ploeg in Zulte. Komen er felle rechtstreekse duels met Naïm Amri en Jens De Coninck?

Een transfer van Zulte naar Etikhove mag als verrassend worden beschouwd. Om de twee weken kon Singeot op een mooi kunstgrasveld spelen. Terwijl Ardennen nood heeft aan een beter terrein met ruimere modernere kleedkamers. Toch zette Singeot die stap. “Bij een transfer spelen diverse factoren een rol”, beklemtoont de Machelaar die in Ooike woont. “Ik vond dat er bij Jong Zulte op transfervlak weinig beweging was. Ardennen speelde daar eind vorig jaar goed op in en trok me over de streep. Al had ik aanvankelijk niet de intentie Jong Zulte te verlaten. Mijn ex-ploeg haalde de drie voorbije speeldagen nog geen punten. Misschien is dat een klein beetje bevestiging dat mijn gevoel juist zat. Ik moet er onmiddellijk aan toevoegen dat de kalender van Jong Zulte niet makkelijk was. Want Elene-Grotenberge is een titelfavoriet en Eendracht Zele is altijd een ploeg voor de top drie.”

Wat niet wegneemt dat Jong Zulte zondag best de nul van de tabellen veegt. Anders dreigt het een lang en lastig seizoen te worden. Met vier op negen kan ook KVV Vlaamse Ardennen niet tevreden zijn. Nieuwkomer Grembergen werd geklopt. Uit bij Sleidinge, een andere promovendus, kwam groen-wit niet verder dan een puntendeling. En thuis tegen Denderhoutem ging het fout. “De factor geluk koos tot nog toe onze kant niet”, vindt Singeot. “Denk dat we in Sleidinge drie of vier keer het doelkader troffen. We spelen niet slecht. Dat gaan we in Zulte proberen tonen. In twee jaar Jong Zulte reed ik altijd met Naïm Amri naar de matchen. Ik pikte hem thuis op. We verjaren dezelfde dag. Op 8 mei, maar Naïm is negen jaar ouder. Met enkele ex-ploeggenoten hebben we een WhatsAppgroep. Daarin wordt deze week meer gecommuniceerd dan gebruikelijk. Anekdotes van vorig seizoen worden uitvergroot. Jens De Coninck is daarin de strafste. Ik hoor dat hij samen met Naïm Amri op het middenveld speelt. We gaan zondag vaak in elkaars buurt te vinden zijn.”