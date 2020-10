Dominique Coene: “Eigenlijk was het WK in Qatar het doel” Dominique Lampo

05 oktober 2020

Dominique Coene is aan een sterk seizoen in het padel toe. Met Cédric Roelant zette hij al mooie resultaten neer. En natuurlijk hoopt hij om op de derde manche van de Belgian Padel Tour in Gentbrugge ver te raken. Richting Gentbrugge werd het een parcours met hindernissen. De honger naar een goed resultaat is er niet minder om.

“Met Cédric Roelant speelde ik heel sterk op de Masters. Tot een blessure van Cédric de spelbreker werd. Hij hield aan die Masters een scheurtje in de voorarm over en deelnemen in Gentbrugge zat er niet. Normaal gezien is Bruggeling Xander De Wever mijn dubbelpartner. Die onderging een coronatest en wacht nog op het resultaat ervan. Afwachten dus.”

WK

Als tennisspeler speelde Coene in alle uithoeken van de wereld en intussen speelde hij ook al padel in het buitenland. Vorig jaar speelde hij in Portugal het EK en dit jaar hoopte hij in Qatar aan het WK te mogen deelnemen. “Dat EK was eigenlijk wel een meevaller. Spanje en Portugal staan natuurlijk al stukken verder qua niveau in die sport, maar we bereikten uiteindelijk de troosting en verloren daar van Zweden. Kanttekening is wel dat Italië en Frankrijk niet aanwezig waren. De doelstelling voor dit jaar was deelnemen aan het WK in Qatar. Corona zorgde ervoor dat dit WK naar 2021 verschoven werd. Intussen proberen we op Belgische bodem het goed te doen.”

Halve finale

Coene en De Wever hopen tot zondag in de race te blijven. Evident wordt dat niet. “Met Cédric als dubbelpartner zou ik heel hoog mikken. Nu vind ik dat een halve finale een mooi resultaat zou zijn. Xander is 16, piepjong dus, maar een jongen met veel talent en nog heel wat progressiemarge. Ik speelde ook al interclub met hem en je voelt wel dat het klikt tussen ons. In onze poule vormen Deschamps en Nollet het favorietenduo. De tweede plaats is evenwel haalbaar en dan zijn we bij de laatste 16 duo’s en is het zaak om keer op keer top te zijn. Ik geniet sowieso van padel. Door wat slijtage in de rug vraagt tennis wel heel veel van lichaam, terwijl dat bij padel best meevalt. Nu enkel nog hopen dat Xander inzetbaar is. In het andere geval moet ik nog op zoek naar een andere dubbelpartner en de betere spelers zitten natuurlijk al op het toernooi.”