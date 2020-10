Doelpuntenmaker Sietse Jacob (SK Vlamertinge) kan zich verzoenen met draw tegen ex-ploeg FC Poperinge: “Ondanks het gelijkspel, toch de morele winnaar” Piet Balcaen

12 oktober 2020

20u51 0 Sport in de buurt Uitgerekend Sietse Jacob, ex-speler van FC Poperinge, scoorde in het slotkwartier de gelijkmaker waardoor SK Vlamertinge ondanks een 2-0-achterstand aan de rust, alsnog een punt uit de brand kon slepen in de burenstrijd tussen de twee aartsrivalen.

“Een onverhoopt punt”, aldus Sietse Jacob. “Vooral dan omdat we in de eerste helft werden weggespeeld door onze tegenstander. Op onze twee centrale verdedigers na, was niemand toen op niveau. Poperinge liep in die fase van de wedstrijd dankzij twee treffers van Gerd Decorte, verdiend uit. Een Decorte die samen met de gebroeders Maerten en Olivier Sohier verdeelde en heerste op het middenveld. We wisten in die eerste helft niet van welk hout pijlen maken en zaten aan de rust met ons hoofd tussen de knieën. Het geloof in onze slaagkansen was op dat moment vrijwel nihil. Onze trainer las ons de levieten en veranderde onze opstelling naar een soort 4-4-2. Het viel meteen op dat Poperinge na de pauze niet meer zo dominant was. De aansluitingstreffer van Emiel Craeymeersch werkte bevrijdend en wakkerde ons geloof in een terugkeer, aan. Na een center van de ingevallen Quinten Vancoillie kopte ik zowaar de gelijkmaker binnen tegen mijn ex-ploeg.”

Onsterfelijk

“Erop en erover? Het had gekund. Guillaume Durnez had zich onsterfelijk kunnen maken tegen zijn ex-ploeg, maar hij miste dé kans op de 2-3. Aan de overzijde redde onze doelman (Niels Nuytten, red.) ook nog een paar keer de meubelen. Het kon in een prangende slotfase eigenlijk nog alle kanten uit. En of we tevreden zijn met het punt. Voor ons een gewonnen punt na niet eens een supermatch. Voor FC Poperinge dat in de eerste helft heer en meester was, twee verliespunten”, vervolgt Sietse Jacob die blij was met zijn treffer. “De ontlading na mijn gelijkmaker was groot. Scoren en resultaatsbepalend zijn tegen een ex-ploeg is altijd leuk. Enkele jaren geleden liet mijn vertrek bij Poperinge een beetje een wrang gevoel na. Maar dit had allesbehalve met mijn ex-ploegmaats of met de supporters te maken. Met hen heb ik na de match kunnen verbroederen. Zelfs in coronatijden. Ik passeerde menig Poperingse bubbeltafels van 4 en sloeg, weliswaar op respectabele afstand, een babbeltje met iedereen. Met 10 op 15 hebben we onze start niet gemist. Op naar de volgende clash tegen SK Nieuwkerke. De derby’s volgen elkaar snel op. Dat was afgelopen zondagavond evenzeer het geval met de ‘Brugse Zotten’ (een streekbier van brouwerij De Halve Maan, red.).”