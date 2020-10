Doelman Bram Velkeners (E. Termien) komt nooit in de problemen: “De organisatie is top, net als de resultaten” Lucien Claessens

12 oktober 2020

10u51 0 Sport in de buurt Eendracht Termien zet de zegereeks voort. Nadat het team van Tomas Daumantas vorig weekend met ruime cijfers won tegen Racing Mechelen, nam de Genkse club ditmaal verdiend de maat van St.-Lenaarts. In derde nationale B schuift Termien door naar een gedeelde vierde plaats, met slechts twee punten achterstand op de leiders Betekom en Nijlen.

De eerste helft had weinig om het lijf. Jullie dwongen doorlopend balbezit af, maar kansen waren er amper.

“Je hebt gelijk. De partij brak pas na de rust open”, bevestigt doelman Bram Velkeners , die in het tussenseizoen overkwam van Herk. “Tegen het speelbeeld in klommen de bezoekers verassend op voorsprong. Het was een toevalstreffer. Een afgeblokte voorzet kaatste via Kroonen in eigen doel. In tegenstelling met de vorige wedstrijden, toen we op achterstand raakten, gingen we nu niet overhaast op zoek naar de gelijkmaker. We bleven geduldig uitvoetballen. Die gelijkmaker zou wel volgen.”

En dat gebeurde. Op een kwartier tijd bogen jullie die achterstand om.

“Eerst kopte Voorn een hoekschop binnen en even later stond Jeunen aan de eerste paal om de winnende treffer tegen de netten te tikken. Een verdiende overwinning. Jeunen trof reeds eerder in de wedstrijd tweemaal de paal. Erop en erover noemt men dit.”

Een reactie van St.-Lenaarts kwam er niet echt.

“Onze tegenstander probeerde wel, maar stuitte op een stevig Termiens blok. Alles zat achterin goed op slot. Ik heb nooit echt moet ingrijpen. Steeds hadden we de wedstrijd onder controle.”

Jullie startten met een magere één op zes. Men sprak zelfs reeds van een mislukte seizoenstart. Maar kijk, twee wedstrijden later is alles recht gezet?

“Het vertrouwen is inderdaad weer helemaal terug. Niet dat we aan onze capaciteiten twijfelden, maar het was toch even nodig om tijdens die mindere periode de kopjes bij elkaar te steken. We hebben dat uiteindelijk goed aangepakt. De resultaten bewijzen dit. Anderzijds mogen we niet de sterkte van deze reeks onderschatten. Iedereen kan van iedereen winnen. We zijn vier speeldagen ver en geen enkele ploeg telt het maximum van de punten. Dat zegt voldoende.”

Volgende week staat de trip naar Zwarte Leeuw op het programma. Jullie zitten in de winning mood. Een zege moet haalbaar zijn.

“Het is nog niet zeker dat deze wedstrijd doorgaat. Zwarte Leeuw telt enkele spelers die positief waren bij een coronatest. De wedstrijd Pelt-Zwarte Leeuw van het voorbije weekend werd daardoor uitgesteld. Een begrijpelijke beslissing. Er gaat niets boven een goede gezondheid, niet waar?”, besluit Bram Valkeners wijs.