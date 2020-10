Doelman Björn Joossens (Cappellen) hoopt opnieuw aan te knopen met een thuiszege: “Wij focussen enkel op onze eigen kwaliteiten” Mark Vanloocke

08 oktober 2020

12u00 0 Sport in de buurt In tijden van een pandemie waarin Covid-19 en coronavirus dagelijkse begrippen zijn geworden, wordt er af en toe ook aan voetbal gedacht en meer bepaald in en rond het Jos Van Wellenstadion van Cappellen FC waar doelman Björn Joossens zich opmaakt voor een nieuwe opdracht tegen Spouwen-Mopertingen.

“Ondanks onze ruime 0-5-zege op het veld van titelkandidaat Londerzeel, zijn we nooit naast onze schoenen gaan lopen”, stelt doelman Björn Joossens, vorig seizoen één van de absolute uitblinkers bij geel-rood.

“Onze twee daaropvolgende nederlagen hebben echter aangetoond dat we absoluut nog niet kunnen spreken over superieure kwaliteiten. Daarvoor hebben we trouwens iedereen nodig in onze groep. De voorbije weken sukkelden nogal wat sterkhouders met kleine blessures waardoor we nooit meer in onze sterkste opstelling voor de dag konden komen. Met als gevolg twee nederlagen waarin we telkens drie tegendoelpunten slikten. Voor een doelman nooit prettig uiteraard maar het toont aan dat we keihard worden afgestraft voor de individuele fouten die we momenteel nog maken. Fouten waaruit we moeten leren, maar daar wringt het schoentje allerminst.”

“ Onze nieuwe trainer Kris Lenaerts heeft misschien niet de ervaring en de adelbrieven, die zijn voorgangers konden voorleggen, maar hij legt wel sterk de nadruk op de analyse van onze fouten. De afgelopen dagen hebben we op een constructieve manier de wedstrijdbeelden kunnen analyseren met de hele groep en daar moeten we de komende weken sterker door worden.”

“Voor wat betreft de wedstrijd van zondag tegen Spouwen-Mopertingen hebben we geenszins al te uitvoerig gepraat over de kwaliteiten van de tegenstrever. Cappellen FC moet naar mijn mening vooral focussen op de eigen kwaliteiten, waarover we zeker beschikken in deze groep. Een groep, die in vergelijking tot vorig seizoen, niet al te veel door elkaar werd gehaald. Het is wel belangrijk dat we opnieuw kunnen rekenen op enkele sleutelfiguren, die er de voorbije weken door omstandigheden niet bij konden zijn. Indien onze groep volledig is, hebben we heel wat troeven in handen. Hopelijk gooit het coronavirus alsnog geen roet in het eten, want donderdag werd het gerucht verspreid dat enkele spelers van Spouwen-Mopertingen positief zouden hebben getest op het coronavirus.”