Dirk Vertommen organiseert zondag het BK nieuwelingen in Affligem: corona kan ook voordelen hebben” Erik Vandeweyer

07 oktober 2020

10u26 0 Sport in de buurt Het hoeft niet allemaal kommer en kwel te zijn in coronatijden. De Verenigde Affligemse Wielerclubs staan zondag in voor de Belgische kampioenschappen op de weg bij de nieuwelingen. In normale tijden zou dit project niet haalbaar geweest zijn, maar nu werd het team van voorzitter Dirk Vertommen zelf gevraagd om hun ervaring aan te wenden.

De voorbije jaren was de Affligem Classic begin oktober altijd de afsluiter van de Topcompetitie en het wielerjaar bij de nieuwelingen. Nu kreeg de koers een opwaardering. Voorzitter Dirk Vertommen recht fier de das en smeert wat extra brillantine in het haar. “We organiseren al honderd jaar koersen in Affligem. Nooit eerder mochten we instaan voor een Belgisch kampioenschap. Corona kan ook voordelen hebben. In augustus kreeg ik een telefoontje van Jos Smets namens de wielerbond. Hij wou me spreken in het bijzijn van onze burgemeester (Walter De Donder, red.). Het BK zou normaal in Velzeke doorgaan, maar de burgemeester van Zottegem liet al vroeg weten dat hij dat niet zag zitten. Smets vroeg zich af waar het BK wel nog kon doorgaan.”

Veel ervaring

Het was niet onlogisch dat Jos Smets bij het team van Dirk Vertommen uitkwam. “Veel koersen voor nieuwelingen stonden er niet meer op het programma. De Affligem Classic was op 11 oktober een van de weinig overgebleven alternatieven. Jos Smets weet dat de Verenigde Affligemse Wielerclubs van wanten weten en veel ervaring hebben als het om organiseren gaat. Wij van onze kant waren onmiddellijk enthousiast. Twee dagen na dat telefoontje zaten we effectief aan tafel. Anderhalf uur later waren we er al uit. Ook de politie was meteen mee met het verhaal. We beseffen nochtans dat deze verandering gevolgen inhoudt. De Affligem Classic is een koers van anderhalf uur. Nu moeten we instaan voor twee wedstrijden. Eerstejaars en tweedejaars rijden immers afzonderlijk.”

Buitenkans

Dirk Vertommen beseft dat dit BK een mooi cadeau is voor Affligem. “In normale omstandigheden is er eerst een aanbesteding om een Belgisch kampioenschap te mogen organiseren. Dat kunnen wij financieel niet aan. Op dat vlak is het zeker een buitenkans. Er is een zekere meerkost. Hulpdiensten en seingevers moeten nu langer aan de slag blijven. We hebben ook mondmaskers en tasjes laten maken voor de medewerkers, maar die kosten vallen mee. Voor VIP-ruimte of een receptie moesten we daarentegen niet instaan. Praktisch moeten we wel het een en ander regelen. In de startzone mogen enkel renners met één begeleider komen. Aan de finishzone is geen publiek toegelaten.”

Favorieten

Wie ziet Dirk Vertommen op het hoogste podium eindigen? “Ik weet het eerlijk gezegd niet goed. De eerstejaars hebben dit seizoen nauwelijks kunnen koersen omwille van corona. Wie kent die jongens grondig? Ik weet wel dat de Affligem Classic in het verleden mooie namen opleverde. Steve De Wolf, Kevin De Weerdt of Alphonse Vermote staan op de erelijst. Streekrenner Arne Marit stond bij ons op het podium. Die wordt nu beroepsrenner bij Sport Vlaanderen-Baloise. Het is fijn om te zien hoe die jongens later doorgroeien.”

Praktische info

Start eerstejaars: 12.30 uur (7 ronden, 66 km) - Start tweedejaars: 15.30 uur (8 ronden, 75 kilometer) - Startplaats: Loanton Affligem (er is een geneutraliseerde start tot de ‘IJsbeer’.) - Finish: IJsbeer (Kerkstraat) - Briefing: Raadzaal - Douches: Bellekouter.