Dimitri Wagemans en Heur-Tongeren aangeslagen na zware nederlaag bij Spouwen-Mopertingen Guido Gielen

04 oktober 2020

19u45 0 Sport in de buurt Een knappe voorbereiding en bekercampagne moesten een boost geven voor Heur-Tongeren om als neofiet een vlotte start te kunnen nemen in de competitie. Thuis tegen Bocholt was het veelbelovend met een knap gelijkspel. In Hades en Spouwen-Mopertingen werd er telkens met droge (3-0) cijfers verloren. Jeugdproduct Dimitri Wagemans (25) was zwaar aangeslagen.

“De nederlaag bij buur en rechtstreekse concurrent Spouwen-Mopertingen komt heel zwaar aan. Of we Spomo hebben onderschat, na hun zware thuisnederlaag tegen Hades ? Neen hoor. Iedereen wist dat de boys van coach Wim Hayen uit waren op revanche.”

Wat liep er fout ? Jullie waren in mijn ogen een schim van tijdens de bekerwedstrijden, toch ?

“Tja, we zijn zwaar aangeslagen. Deze nederlaag komt hard aan. In Hades kregen we na de rust nog enkele kansen om terug in de wedstrijd te komen. Nu waren we nergens. Al kwamen we beter uit de kleedkamers en hadden het grootste stuk van de wedstrijd het meeste balbezit, maar te weinig voor de doelmond. Ach, hier zijn geen woorden voor. Onbegrijpelijk. In de eerste helft speelden we veel te slordig en kregen geen vaart in ons spel. Dit is inderdaad een totaal ander Heur-Tongeren dan tijdens de voorbereiding en onze bekerwedstrijden.”

Jullie start is rampzalig met 1 op 9. Wat moet er dringend veranderen ?

“In de eerste plaats mogen we nu niet panikeren. Ik speel al sinds de préminiemen bij Tongeren en de club heeft al voor hetere vuren gestaan. De rangen sluiten en deze week een tandje bijsteken op alle vlakken. Want dit moet dringend veranderen. We hebben kwaliteit genoeg in ons team om snel onderaan weg te geraken.”

Komend weekend wacht de bekeropdracht tegen Tertre-Hautrage. Misschien komt de beker op een goed moment ?

“De beker is een andere competitie en komt nu op een goed moment. Even de focus niet op de competitie zal waarschijnlijk de groep goed doen. In de beker is er geen druk. Waar we nu staan is al mooi.”

Hebben jullie een kans tegen Tertre-Hautrage ?

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik de Henegouwers niet goed kan inschatten. Ze schakelden Tienen uit en zal dus zeker een taaie klant gaan worden. Ons kwalificeren voor de volgende ronde zou super zijn en hopelijk ook de nodige boost geven om ons snel in de competitie te kunnen herpakken”, besluit rechterflankspeler Wagemans uit Hoeselt.