Dimitri Claeys eindigt als zesde in slotrit BinckBank Tour: “Net voor klassiekers tevreden over conditie” Hans Fruyt

04 oktober 2020

18u51 1 Sport in de buurt Toen we zaterdagochtend wakker werden en aan de slotrit van de BinckBank Tour dachten, hadden we een donkerbruin vermoeden dat Dimitri Claeys zich in en rond Geraardsbergen zou laten zien. De 33-jarige Belg van Cofidis bolde in de schaduw van Mathieu van der Poel op de Vesten als zesde over de streep.

De massale valpartij aan het slot van de openingsrit Blankenberge-Ardooie fnuikte de klassementsambities van Claeys en ploegmaats. “Met het hele team zaten we in of net achter de val”, zucht de prof uit Oostakker. “Sowieso zat ik voor de start van de BinckBank Tour met de etappes van vrijdag, tussen Riemst en Geleen, en zaterdag, tussen Ottignies en Geraardsbergen, in gedachten. Door de verscherpte maatregelen tegen corona in Nederland viel de rit van vrijdag weg en kwam een individuele tijdrit in de plaats. Dus bleef enkel de etappe naar Geraardsbergen over.”

Mathieu van der Poel begon zaterdag zeventig kilometer van de finish aan een stunt. “Ik zag het gebeuren en dacht bij mezelf ‘nu blijf je beter zitten Dimitri want hij is veel te snel’,” aldus Claeys. “Bij de laatste passage over de Muur zat ik goed vooraan, maar kwam ik net tekort om met Naesen en co mee te zijn. Yves Lampaert kwam tot bij mij, samen draaiden we goed rond en gingen we op zoek naar een plaats in de top tien. Met de zesde plaats in de rituitslag kan ik vrede nemen.”

Nog geen contract voor 2021

Woensdag rijdt Claeys de Brabantse Pijl. Ook Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs, de Ronde van Vlaanderen, de Driedaagse De Panne-Brugge en Parijs-Roubaix staan op zijn programma. “Klassiekers op woensdag en zondag, met het accent op de koersen op zondag”, verduidelijkt Claeys. “Over mijn conditie ben ik tevreden. In de Ronde van Vlaanderen mijn negende plaats van vier jaar geleden herhalen, kan altijd. Daarvoor heb je wel een beetje geluk nodig. Het was moeilijk om mij in rittenkoersen als Polen, Limousin en Tirreno Adriatico te laten zien, want dat zijn niet meteen mijn favoriete parkoersen. Die komen er de volgende weken. Door letsels miste ik de voorbije jaren de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Ik hoop dat ik, nu die wedstrijden in het najaar gereden worden, enkele mooie resultaten haal, want ik heb nog geen contract voor volgend seizoen.”