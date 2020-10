Diewert Alaerts na zijn drie treffers voor Vorselaar: “Het vertrouwen is opgekrikt” Jef Tegenbos

05 oktober 2020

12u53 0 Sport in de buurt Vorselaar heeft de nul van het bord geveegd. In het burenduel tegen Bevel boekten de geel-zwarten hun eerste succes van het seizoen (3-1). Het was Diewert Alaerts die met drie treffers een ruim aandeel had. En een spits leeft nu eenmaal van doelpunten.

De supporters van Vorselaar hebben er even op moeten wachten. Maar de vierde competitiewedstrijd was de goede. Uitgerekend tegen de buren van Bevel die, net als Vorselaar, de overstap van tweede provinciale hebben gemaakt.

“Voor mij is dit een grote ontlading”, reageert Diewert Alaerts. “Ik moet toegeven dat het in de eerste weken van het seizoen niet altijd over rozen liep. Van een aanvaller wordt verwacht dat hij geregeld scoort. Dat was nog niet het geval geweest. Anderzijds kan je de zaken niet alleen forceren. Ik ben een spits die goed moet aangespeeld worden. Dat was zaterdag het geval. Mooi voor het vertrouwen.”

Programma

Hoewel de competitie pas begonnen is, heeft Vorselaar al een vrij intens programma afgewerkt. De geslaagde deelname aan de Cofidis Cup zorgde ervoor dat er enkele midweekwedstrijden aan te pas kwamen.

“Voor een provinciale ploeg is dat inderdaad niet evident”, zegt Alaerts. “Anderzijds is het voor de club een bijzonder mooie ervaring geweest. Ook als speler zijn wedstrijden tegen ploegen uit de nationale competitie een mooie leerschool. Keerzijde is dat het programma wat overladen werd. Al mag dat geen excuus zijn. Nu zitten we weer in ons normaal ritme.”

Bevestigen

In elke sport is bevestigen niet altijd vanzelfsprekend. Voor die uitdaging staat Vorselaar volgend weekend. Dan wacht de uitwedstrijd op Kontich, dat één wedstrijd minder heeft gespeeld. Kontich is een tegenstander die voor de aanvang van de competitie tot de favorieten werd gerekend.

“Kontich wordt een nieuwe waardemeter. Ik vond dat in het duel tegen Bevel niet alleen de score hoopgevend was. De manier waarop was eveneens een opsteker. Daar moeten we verder op bouwen. Al is er nooit enige twijfel geweest over het collectieve. Net als over de mentaliteit, die optimaal is. Ik hoop dat de weg nu open ligt naar nog meer successen.”