Dieter Vandenbroucke (Marke-Webis Wevelgem) na verlies bij Booischot: “In eerste set kansen gehad” Hans Fruyt

11 oktober 2020

11u10 0 Sport in de buurt In eerste nationale keerde VT Marke-Webis Wevelgem zonder punten terug uit Booischot (3-0). Het team van coach Dieter Vandenbroucke kon op de eerste speeldag wel winnen bij Topsport Vilvoorde (1-3). Woensdagavond staat voor zijn ploeg een bekermatch in het Luikse Borgworm op de kalender.

Zaterdagavond kon Vandenbroucke geen beroep doen op Wouter Hollez en Korneel Vandendriessche, beiden geblesseerd. Bij Jelle Nagels werd na een bloedonderzoek klierkoorts vastgesteld, maar de libero speelde toch mee. In Booischot werd het twee maal 25-20 en 25-21 in de derde en laatste set. “Die cijfers zijn duidelijk”, geeft coach Vandenbroucke toe. “Toch hebben we ook onze kansen gehad. In de eerste set hadden we rond halfweg twee puntjes voorsprong. In die fase van de wedstrijd kregen we drie, vier kansen om verder uit te lopen. Jammer genoeg grepen we die niet. Ook in set twee en drie waren die mogelijkheden er, maar in die twee sets kwamen we nooit op voorsprong. Booischot is een sterk geheel met twee goeie middenmannen en een hele jonge maar sterke opposite. Terwijl wij toch een beetje gehavend zijn door die twee letsels en de ziekte van Jelle Nagels. Hij moet zijn arbeid op training wat beperken, maar doet veel inspanningen om te spelen.”

Volgend weekeinde speelt Marke-Webis Wevelgem voor het eerst thuis. Nijvel komt op bezoek, een ploeg die twee keer won en nog geen setverlies leed. “Dat wordt weer een hele moeilijke opdracht”, blikt Vandenbroucke vooruit. “Maar eerst trekken we voor de Beker van België naar Waremme, een ploeg die een reeks lager speelt en dus het thisvoordeel krijgt. We hopen door te stoten naar de volgende ronde want dan mogen we een ploeg uit Liga A bekampen. De omstandigheden zitten wel wat tegen. Door blessures van twee middenmannen en door de verre trip naar de provincie Luik. Midweek met de wagen bijna het hele land doorkruisen om tegen 19 uur ter plaatse te zijn is niet evident. In de reguliere competitie is een plaats in de top vijf ons doel. Daarvoor zal het af en toe een beetje moeten meezitten want eerste nationale is een mooie reeks, maar ook een hele sterke.”