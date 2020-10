Dieter Dillen en Geranimo Bornem kijken reikhalzend uit naar competitiestart: “Team heeft honger” Henk De Koninck

02 oktober 2020

17u42 0 Sport in de buurt Sportief manager Willy Van Ranst is de drijvende kracht van het new look Bornem. Met het oude Geranimo werd volledig gebroken. Er kwam een heel nieuw bestuur bij de eerstelandelijker, terwijl Dieter Dillen werd aangesteld als coach van een volledig nieuwe spelerskern.

“Het was in de beginfase zeker niet makkelijk met al die nieuwe spelers”, vertelt Dieter Dillen. “Het was vooral zoeken en tasten, maar na twee weken trainingsarbeid en wat lichte aanpassingen groeide het vertrouwen in de groep. Hoewel ze nog nooit samengespeeld hadden, was de klik op het terrein er erg snel bij de spelers. Het is een heel sterke groep op het vlak van communicatie en de cohesie in de ploeg is groot. Het enthousiasme druipt ervan af en ze peppen elkaar op training op. Op dit moment zitten we aan zestig tot zeventig procent van ons kunnen en hebben we dus nog een ruime groeimarge.”

“Op zich lieten we al mooie resultaten optekenen tegen hoger spelende ploegen als Anderlecht en Hasselt, maar we blazen soms warm en koud. Het constante in ons spel ontbreekt nog. Daarom dat we ons nu nog niet vastpinnen op een plaats in de rangschikking”, gaat Dillen voort. “Ik bekijk het zelf van match tot match en de doelstellingen zullen we pas later bepalen. Maar de ambitie is groot, dat voel je in deze groep.”

Openen tegen Stevoort

“We starten dit weekend op Stevoort en staan zo meteen tegenover een ploeg, die zichzelf bij de titelfavorieten rekent. Een team ook dat veel spelers met ervaring in de rangen heeft onder wie Martijn Hendrix en anderen die al in de hogere reeksen aan de slag waren. Wij hebben echter zelf niets te verliezen en kunnen zonder veel druk naar Limburg trekken”, besluit Dillen. “We zullen ons uiterste best doen en proberen met een zege terug te keren.”

Geranimo Bornem: Benjamin Saeys, Robin Stevens, Jens Clement, Sid Van Ranst, Robbe Van Ranst, Yiri Devillé, Wouter Schokkaert, Dion Wade, Mori Touré, Maarten Gemoets en Jelle Brusselmans.