Diego Seron (KM Torhout) wil aansluiting met linkerkolom niet verliezen: “Punten pakken tegen Lebbeke” Bert Denolf

08 oktober 2020

09u37 0 Sport in de buurt De recente nul op zes leidt niet tot paniek, maar wel tot wat zenuwachtigheid bij derdenationaler KM Torhout. De Velodroomformatie mikt zaterdagavond in haar thuiswedstrijd tegen Lebbeke op de volle buit, zodat er niet gesproken kan worden van een gemiste competitiestart.

De 1-4-zege op de openingsspeeldag op het veld van Sint-Niklaas deed veel goeds vermoeden, maar Torhout kon die goede prestatie nadien niet bevestigen tegen Tempo Overijse (1-3-verlies, red.) en Bambrugge (2-1-nederlaag, red). “De omstandigheden zaten ons niet mee in die twee wedstrijden”, zucht de 24-jarige Diego Seron. “Tegen Overijse slikten we bij een 0-0-tussenstand een pijnlijke rode kaart, wat de wedstrijd deed kantelen, en tegen Bambrugge kwamen we, op een klein en moeilijk bespeelbaar terrein, snel op achterstand. Ik zoek echter geen excuses. We brachten te weinig in dat tweeluik en het moet de volgende wedstrijden beter. Na onze goeie start tegen Sint-Niklaas, waar we getoond hebben tot wat we in staat zijn, waren de voorbije twee wedstrijden een teleurstelling.”

Torhout miste tegen Bambrugge zeven spelers en tegen Lebbeke zal met de geschorste Olivier Desitter een achtste speler ontbreken. “Dat is niet fijn, maar op dit niveau moet de kern ruim en kwalitatief genoeg zijn om dergelijke situaties op te vangen”, meent de verdediger. “Wie op het veld staat, moet in staat zijn om het gewenste niveau te behalen.”

Pittig duel

Seron kwam in het tussenseizoen over van reeksgenoot Vigor Hamme, waar hij twee seizoenen actief was. “Trainer Degomme contacteerde mij met de vraag of ik wou overstappen en ik had meteen een goed gevoel bij zijn aanpak. Ik speel nu dichter bij huis en eindelijk nog eens bij een West-Vlaamse ploeg, waar toch een ander sfeertje hangt. Als centrale verdediger houd ik ervan om voor elke morzel grond te vechten, maar ook om met een goede lange of korte pass de ploeg vooruit te helpen. Tegen Lebbeke, dat aan de leiding staat, verwacht ik dit weekend een pittig duel. Voor ons is het belangrijk om de aansluiting met linkerkolom niet te missen, wat betekent dat we zeker punten moeten pakken”, besluit de Veldegemnaar.