Diego Bragard en Oostkamp verliezen voor het eerst: “Niets aan te merken op overwinning van Stekene” Bert Denolf

11 oktober 2020

21u16 0 Sport in de buurt De eerste nederlaag van het seizoen voor derdenationaler Oostkamp is een feit na 1-2 verlies tegen Avanti Stekene. De thuisploeg verloor al na twintig minuten spelen een pionnetje met een rode kaart en kon het in numerieke minderheid niet bolwerken tot het einde.

“Stekene stond samen met ons aan de leiding en toonde van meet af aan dat het met aanvallende intenties naar ons afgereisd was”, vertelt flankspeler Diego Bragard. “We holden in het wedstrijdbegin wat achter de feiten aan en dat resulteerde in een rode kaart voor Huysentruyt, toen hij bij een tackle te driest inging op de tegenstander. Een terechte rode kaart waar niets op aan te merken was. Met tien viel het natuurlijk nog moeilijker te belopen. De bezoekers scoorden rond het halfuur tweemaal snel op elkaar, na twee acties vanaf hun linkerflank.”

“Vijf minuten voor tijd werd het dan toch weer spannend, toen Braem op een slecht weggewerkte hoekschop de aansluitingstreffer maakte. We speelden alles of niets en hadden volgens mij in de blessuretijd nog recht op een strafschop na een handsbal, maar de ref was ons niet goedgezind en liet doorspelen. Jammer, maar Stekene ging zeker niet onverdiend met de volle buit lopen.”

Zeven op twaalf

Ondanks het verlies blijft Oostkamp, na een zeven op twaalf, mee bovenin staan. “De huidige vierde plaats is knap voor een promovendus”, gaat Bragard voort. “Zelf ben ik ook tevreden met mijn huidige prestaties en inbreng bij de ploeg. Ik kwam in de zomer over van tweedeprovincialer Heist. Het niveauverschil is groot, maar ik voel me hier thuis en op mijn gemak. Het is leuk voetballen bij Oostkamp, dat vanaf de grond verzorgd voetbal speelt. Als flankspeler probeer ik in de eerste plaats verdedigend mijn steentje bij te dragen en aanvallend een dienende rol te zijn voor aanvallers Braem en Canoot.”

De volgende tegenstander van Oostkamp heet Jong Lede. “De Oost-Vlamingen pakten twee op negen, maar meer weet ik niet van de tegenstander. Trainer Delaere zal ons de komende dagen wel voldoende inlichten over hoe we deze Oost-Vlamingen moeten bespelen.”