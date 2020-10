Devon Maes en Sporting Hasselt kunnen leven met billijk gelijkspel bij Hoogstraten: “Met zeven op negen toch spreken van een geslaagde start” Guido Gielen

11 oktober 2020

11u02 0 Sport in de buurt Coach Broeckx en zijn boys konden met een zes op zes afreizen naar Hoogstraten, altijd een lastige verplaatsing voor Sporting. Voor het ingaan van het slotkwartier bracht spelverdeler Devon Maes (25) de hoofdstedelingen verdiend op voorsprong. De vreugde bij Hasselt was echter van korte duur, want enkele minuten later legde Nick Kuijlaars de eindstand (1-1) vast. Meteen het eerste puntenverlies voor Hasselt, maar Devon Maes en zijn maats kunnen leven met het gelijkspel.

“Een verplaatsing naar Hoogstraten is nooit een plezierreisje. De Antwerpenaren hebben een stevige ploeg en eindigen zeker bij de eerste vijf in tweede nationale B. De wedstrijd kon voortdurend alle richtingen uit. Het was een mooie pot voetbal met veel kansen voor beide teams”, blikt Maes terug. “Voor het ingaan van het slotkwartier kon ik scoren. Lang konden we niet vieren, want Hoogstraten scoorde snel tegen en daardoor bleef het bij een billijk gelijkspel. Achteraf gezien kan iedereen zich best verzoenen met de puntendeling. Natuurlijk waren we afgezakt naar Hoogstraten met als doel het maximum van de punten te blijven behouden. En als je dan op voorsprong komt, is het balen als snel de gelijkmaker volgt. Maar ik wil ook eerlijk zijn in mijn analyse. Het is een terechte draw en met zeven op negen mogen we spreken van een geslaagde start. Alleen jammer dat corona de kalender nu al weken voor een stuk overhoop gooit. Vorige week konden we niet spelen tegen Berchem.”

Is de groep bezig met corona ?

“Natuurlijk wel. Overal in de sportwereld slaat corona toe. Het is bang afwachten hoe het voort evolueert. Hopelijk kunnen we blijven voetballen, want het is toch voor iedereen een grote uitlaatklep.”

Na een sterk seizoen bij Bocholt koos je voor Hasselt. Bij de Damburgers vonden ze je keuze erg verrassend. Waarom Hasselt ?

“Ik had een supergevoel na mijn gesprek met coach Broeckx. Ik mag hier op mijn favoriete plek, de tien, spelen. Er was ook een andere reden. Ik werk nu als kinesitherapeut in een groepspraktijk. In januari start ik als zelfstandige mijn eigen zaak in Hasselt. De combinatie werk en voetbal speelde dus ook een grote rol in mijn beslissing. Op de koop toe sprak de ambitie van Hasselt mij aan: met een jong team meedingen voor de prijzen. Ik ben hier terechtgekomen in een supertoffe groep. Als spelverdeler kom ik veel in actie achter de spitsen en met Henry Odutayo hebben we voorin een klasbak lopen. Zelf pik ik regelmatig mijn doelpuntje mee en met deze start is al voor een stuk bewezen dat ik een goede keuze nam.”