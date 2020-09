Derdaele aan het feest op zaterdag, Herremans op zondag in Ford Fiesta Cup in Assen Joost Custers

27 september 2020

19u04 0 Sport in de buurt De derde en vierde race van de Ford Fiesta Sprint Cup waren om duimen en vingers bij af te likken. Dylan Derdaele won op zaterdag na een spannende België-Nederland met een fractie van een seconde voorsprong op de Nederlander Colin Caresanien, op zondag pakte Kenny Herremans de zege, na een vroege opgave van de leider in het kampioenschap, Derdaele. Beide races waren pure reclame voor de autosport.

Dylan Derdaele was zaterdag erg gelukkig. “Caresani was duidelijk de snellere. Even kon ik hem achter mij houden. Toen hij mij passeerde, ben ik hem blijven opjagen. Ik wist dat ik enkel met de hulp van de slipstream in zijn buurt kon geraken en, ja, na de laatste bocht en met enkele meters nog te gaan, slaagde ik erin om hem toch te verschalken en aan de finish met 14 duizendste als eerste over de eindmeet te gaan. Wetende dat Tomas De Backer voor een andere krachttoer zorgde, kan dit weekend niet meer stuk voor het verenigde Belgium Racing/Ford Peerlings!”

Derdaele kende echter heel wat pech in de tweede race. Meteen na de start viel de Ford Fiesta van de Noord-Limburger stil en was de opgave een feit. Derdaele doet daarmee uiteraard geen goede zaak in de strijd om de titel, want hij ziet ex-kampioen Kenny Herremans weer in de achteruitkijkspiegel opdagen. Beide heren moeten bovendien rekening houden met heel wat aanstormend jong talent.

Finishen zonder stuurbekrachtiging

Herremans won dus op zondag, maar makkelijk was het niet. De Leuvenaar kreeg vroeg in de race een tik van een Nederlandse deelnemers en moest zonder stuurbekrachtiging de race uitmaken. “Pijnlijk, want hier zijn enkele stevige bochten, maar deze zege is wel een goede zaak in de strijd om de titel”, weet Herremans na de finish. “Ik doe opnieuw voluit mee voor de titel en dat is het belangrijkste, al zal de pols morgen wel wat pijn doen...”

De Ford Fiesta Cup was dit weekend een voorbeeld van mooie autosport, met schitterende duels, spannende races en heel kleine verschillen. De competitie met de Ford Fiesta gaat over twee weken voort met twee wedstrijden in het Nederlandse Zandvoort en een nieuwe strijd tussen Derdaele en Herremans.