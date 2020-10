Dempsie Dumoulin kent verrassend goeie start met nieuwkomer WS Houthulst: “Onze organisatie staat als een huis” Bert Denolf

17u53 0 Sport in de buurt Promovendus WS Houthulst is na drie speeldagen nog ongeslagen in tweede provinciale A. Het deelt dankzij een zeven op negen de tweede plaats met Zwevezele B, een andere nieuwkomer. De Woudsport slikte bovendien als enige ploeg in de reeks nog geen enkel doelpunt.

“We openden het seizoen met een 0-0-gelijkspel op Heist”, blikt aanvoerder Dempsie Dumoulin terug. “Een resultaat waar we vooraf zeker voor hadden getekend, want de kustploeg is al jaren een gevestigde waarde in de subtop. Nadien volgde een 1-0-zege tegen Veurne, dat vorig seizoen kampioen speelde in onze reeks van derde A. Vervolgens wonnen we met 0-2 op Varsenare, een tegenstander die gezakt is uit eerste provinciale. Die zeven op negen is al knap, maar dat we dat behalen tegen drie sterke ploegen, maakt het nog mooier.”

Bij Houthulst blijven ze echter met de voetjes op de grond. “Voetballend waren wij immers niet altijd de betere ploeg”, gaat de nummer tien voort. “Er is dus nog werk aan de winkel. Gelukkig staat onze organisatie voorlopig als een huis. Zo geven we weinig kansen weg, hielden we al drie keer de nul, en kunnen we ons concentreren om, via de counter, tot gevaarlijke uitbraken te komen. De tactiek van trainer Kevin Vanthourenhout werkt voorlopig erg goed.”

Kennis van zaken

Voor Houthulst zijn het de eerste stappen in tweede provinciale sinds lange tijd, maar Dumoulin kan zijn ploegmaats heel wat ervaring bijbrengen. “In het verleden speelde ik al met Kortemark en Koekelare in deze reeks, zodat heel wat ploegen, spelers en trainers mij niet onbekend zijn. Neef Damon Dumoulin, die in de aanval staat en vlot tot scoren komt, speelde ook al op een hoger niveau. Voorts is de ploeg in elke linie versterkt en beschikken we over enkele jongens die de klappen van de zweep al kennen. Zo weet ik dat Club Roeselare, onze tegenstander van zaterdag, al enkele jaren steevast in de top van het klassement eindigt. Met zes op zes lieten ze nog geen punt liggen en ik vermoed dat ze op ons veld voluit voor de zege zullen gaan”, besluit de spelverdeler.