Degradant Bornem pakt eerste punt in eerste provinciale, maar is ook nu weer hekkensluiter: “Corona houdt ons in zijn greep” Kevin De Munter

05 oktober 2020

20u46 0 Sport in de buurt Als gevolg van financiële perikelen moest Bornem vorig seizoen noodgedwongen beroep doen op een onervaren, jonge spelerskern. Een degradatie uit de amateurreeksen bleek onafwendbaar, maar geel-rood hoopte wel aan stabiliteit te winnen in eerste provinciale. Dat bleek vooralsnog moeilijk, want afgelopen weekend tege Vosselaar pakte de groep van Danny De Sager pas zijn eerste punt van het seizoen (1-1 red.) en blijft het ook nu weer laatste in de stand. Stelt zich de vraag: hoe voorkomt KSV Bornem een vrije val in het provinciale voetbal?

“We gaan er alles aan doen om dat te voorkomen, maar momenteel houdt corona ons in zijn greep”, zegt de coach. “Onze voorbereiding was goed, maar van bij de competitiestart hebben we te maken met meerdere coronagevallen. Het duel met Kontich werd uitgesteld omwille van vijf positieve resultaten en ook afgelopen weekend miste ik nog vier jongens omwille van COVID. En omdat het allemaal spelers van de A-kern zijn en potentiële basispionnen, laat zich dat voelen tussen de lijnen.”

“Vooral omdat we ook al inboetten aan kwaliteit omwille van de financiële gevolgen van de coronacrisis. In eerste instantie hielden we de kern van vorig seizoen samen in de hoop te kunnen verder bouwen, maar uiteindelijk moesten we noodgedwongen snoeien in onze uitgaven en contracten verbreken. Natuurlijk ben ik blij dat ook heel wat jongens bleven, maar de optelsom maakt dat we dit seizoen nog niet een keer met onze sterkste elf tussen de lijnen stonden.”

“Ik wil niet te negatief klinken, want de vervangers doen hun uiterste best en qua inzet kan ik mijn groep absoluut niets verwijten. Maar in sommige, bepalende fases missen we koelbloedigheid en maturiteit. We verdienden al meer dan die een op negen, maar de cijfers zijn wat ze zijn. Hopelijk zien we binnen een aantal weken wel de echte sterkte van Bornem, maar tot dan is het roeien met de riemen die we hebben.”

“En er moeten hoedanook punten worden gepakt, dat klopt. Met het drieluik Rapid Leest, Kontich en Geel is het programma niet min, maar ik blijf er van overtuigd dat onze inzet beloond zal worden. We gaan die ploegen met open vizier bekampen en dan zien we wel waar het schip strandt.”