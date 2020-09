De eerder uitgestelde competitiematch tussen FC Gullegem en SV Oudenaarde dreigt opnieuw afgelast te worden wegens corona. Piet Balcaen

29 september 2020

18u04 0 Sport in de buurt Rust er een vloek over het competitieduel tussen FC Gullegem en SV Oudenaarde? Nadat de openingsmatch van de competitie wegens zes positieve geteste spelers bij Oudenaarde werd uitgesteld tot morgenavond, dreigt ook die match te worden afgelast wegens een positieve test van Gullegemsspeler Kevin Henneuse.

“Afgelopen zondag, de dag na onze competitiematch in Ninove, voelde Kevin Henneuse zich niet goed in zijn vel”, aldus trainer Allan Deschodt. “Hij liet zich meteen testen. Gisteren kreeg Kevin bericht dat zijn test positief was. Normaliter stond er gisterenavond (maandagavond, red.) voor de andere spelers een training geprogrammeerd, maar na spoedberaad werd beslist om die training te annuleren. Ook al had niemand van onze spelersgroep ziektesymptomen, toch besliste onze club, na overleg met de spelers, om geen enkele risico te nemen. We deden hiermee onze maatschappelijke plicht. In plaats van een training werd iedereen gisterenavond nog getest. We verwachten vanavond laat nog de resultaten van die test.”

Competitievervalsing

“Wat de match tegen SV Oudenaarde van woensdagavond (19.30u.) betreft, zijn er twee opties. Indien er minder dan vijf spelers bij ons positief zijn dan gaat de match gewoon door. Vanaf vijf positieve gevallen wordt de match opnieuw uitgesteld. Ik hoop natuurlijk dat geen enkele speler nog positief test. Stel je voor dat er straks vier spelers positief zouden zijn. In dat geval moet ik met een halve ploeg aantreden tegen Oudenaarde. Terwijl datzelfde Oudenaarde anderhalve week geleden de match ingevolge zes positieve gevallen, wel mocht uitstellen ingevolge Corona. Neem daarbij dat we desgevallend ook voor onze thuismatch van aanstaande zaterdagavond tegen Petegem niet over die spelers kunnen beschikken en je beseft dat dit eigenlijk competitievervalsing is. Waarmee ik absoluut geen pleidooi houd om niet meer te voetballen. Maar een normaal verloop zal deze competitie toch niet kennen. Getuige onze voorbereiding tegen Oudenaarde die compleet de mist is ingegaan. Oudenaarde werd ondertussen op de hoogte gebracht dat er een kans is op een tweede uitstel. Al verwacht ik eerlijk gezegd dat we woensdagavond gewoon onze match zullen kunnen afwerken”, besluit een optimistische Deschodt.