De Antwerpse volleybalmannen verliezen verrassend hun eerste thuiswedstrijd: “Dit is een zure nederlaag” Walter Vereeck

05 oktober 2020

13u16 0 Sport in de buurt Vorig seizoen wonnen de mannen van Interfreight Antwerpen zowat alle wedstrijden. Een terechte promotie naar eerste nationale volgde. Coach Christof Van Goethem besefte erg goed dat de successen in die nieuwe reeks niet meer zo vanzelfsprekend zouden zijn. Toch had het fel gewijzigde team op eerste puntenwinst gerekend tijdens de openingswedstrijd van het volleybalseizoen. Het werd een onverwachte nederlaag tegen de mannen van Nijvel.

Pieter-Jan Bormans liet in het tussenseizoen zijn volleybalavontuur in Frankrijk achter zich en koos voor stabiliteit bij de Antwerpse ploeg. Hij hoopte - net zoals heel Antwerpen - op een flinke start van de competitie. “Dit verlies voelt erg zuur aan”, geeft Pieter-Jan Bormans toe. “We hebben gewoonweg niet constant genoeg gepresteerd. Op de cruciale momenten maakten zij het erg koel af en wij deden dat niet. Dat wordt in deze reeks cash betaald. We hadden iedere keer wel kansen om een set te pakken. Wanneer we daarin zouden geslaagd zijn, had de wedstrijd kunnen kantelen. Helaas, het dubbeltje viel drie sets lang naar de andere kant.”

Iedereen is gemotiveerd

“We blijven niet bij de pakken zitten”, klinkt de aanvaller strijdvaardig. “We zijn allemaal erg gemotiveerd. Zaterdag mochten we nog een extra uurtje trainen, zonder verplichting. Alle spelers waren aanwezig, dat bewijst de drijfveer bij iedereen. Vorige week merkte ik het ook op de trainingen. De intensiteit lag merkelijk hoger. Misschien zorgde de eerste officiële wedstrijd - na zo veel maanden zonder competitie - voor onnodige zenuwachtigheid. Iedereen weet ook dat we twee weken verplicht moesten stilliggen wegen coronaperikelen. Toch zorgde dat niet voor een conditionele achterstand. Het was wel een uiterst ongelukkig moment om de voorbereiding op het nieuwe seizoen te onderbreken. Waarschijnlijk hadden we wel verder gestaan, wat de automatismen betreft. Ik blijf erbij dat mijn beslissing om in Antwerpen te komen volleyballen de juiste keuze was. Zaterdag moeten we naar Vosselaar, dat is één van de topploegen uit eerste nationale. Het wordt een pittige uitdaging, maar die confrontatie geeft ons de kans om deze keer bevrijd te spelen.”