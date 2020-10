David Gevaert (SK Deinze) voor lastige bekerpartij bij Thes Sport: “Weten wat ons te wachten staat” Hans Fruyt

09 oktober 2020

17u11 0 Sport in de buurt Zaterdagavond bekert SK Deinze bij Thes Sport, al drie seizoenen op rij een van de toonaangevende clubs in de hoogste nationale amateurreeks. Trainer David Gevaert probeerde zijn oranjehemden de hele week op scherp te zetten. Van onderschatting zou geen sprake mogen zijn.

Donderdag en vrijdag stoomde de A-kern van SK Deinze zich klaar op het kunstgrasveld van FC Poesele. Thes Sport verving enkele maanden geleden het natuurgras door een synthetisch veld. “Om te acclimatiseren, gingen we eind deze week in Poesele trainen”, vertelt trainer Gevaert. “Om toch een klein beetje voorbereid te zijn. We weten wat ons te wachten staat. Eigenlijk had Thes twee jaar geleden moeten promoveren naar 1B. Die club kiest er bewust voor om in het amateurvoetbal te blijven. Wat betekent dat zo’n ploeg erop gebrand ligt zich in de Beker van België tegen een profploeg te manifesteren. Dat zal bij Thes niet anders zijn. Anders doe ik dat nooit, maar van bij de eerste training deze week heb ik voor de sterkte van Thes gewaarschuwd.”

Twijfelgevallen

Of Gevaert mannen die de voorbije weken niet veel speelden zaterdagavond speelkansen zal geven is niet duidelijk. Door een letsel verloor doelman Tom Vandenberghe zijn plaats aan William Dutoit. Vandenberghe is intussen weer fit. Mag hij de bekermatchen spelen? “Ik weet het al, maar onze keepers weten het nog niet”, gaat Gevaert voort. “Niemand van de spelers trouwens. Ik wil dat iedereen de focus houdt, ik probeer hen uit hun comfortzone te halen.”

“Bovendien zijn er twijfelgevallen. Renato Neto incasseerde in de match tegen Lierse Kempenzonen een trap op de enkel. Deze week sloeg hij een paar trainingen over. Net als Gert Van Walle. Ronald Vargas trainde deze week niet. Hij ontbreekt. Mehdi Tarfi verteerde het uur dat hij vorige zondag speelde goed. Hij kon alle trainingen van begin tot einde voltooien. Bafode Dansoko en Raphael Lecomte zijn weer inzetbaar. Dylan De Belder nog niet. Deze week had ik Viktor Boone na langdurig knieletsel op het oefenveld verwacht, maar hij bleef binnen.”

Selectie: Dutoit, Vandenberghe, De Looze, De Schutter, De Greef, Blondelle, Vansteenkiste, Le Postollec, Neto (?), Lecomte, Challouk, Staelens, Tarfi, Mertens, Dansoko, Libbrecht, Schils, El Banouhi, De Witte, Van Rie.