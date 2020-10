David Gevaert (SK Deinze) na zege tegen Lierse: “Resultaat is top, prestatie niet” Hans Fruyt

04 oktober 2020

23u10 0 Sport in de buurt Negen op negen voor SK Deinze! De oranjehemden klopten zondagavond Lierse Kempenzonen met 2-1 en klimmen naar de derde plaats. De eindstand stond halfweg al op het scorebord. Na de pauze kroop de thuisploeg achteruit, maar de winst kwam zeker in het slotkwartier niet meer in gevaar.

In de gietende regen werd aan de laatste partij van speeldag zes begonnen. De thuisploeg schoot best uit de startblokken. Mehdi Tarfi, in zijn eerste match na enkelletsel, vond in de zestien Youssef Challouk die doelman Brughmans met een harde schuiver te grazen nam. Op hoekschop kopte Bitsindou de gelijkmaker in. Deinze sloeg meteen terug. Een voorzet van Michiel De Looze viel aan de tweede paal achter de rug van Brughmans in de netten. Mazzel voor de Deinse rechtsachter die zich voor die treffer leek te verontschuldigen. De 2-1-ruststand was ook de eindstand. In de loop van de tweede helft leek de thuisploeg steeds verder achteruit te kruipen.

“Een bewuste keuze”, gaf trainer David Gevaert toe. “In de loop van de tweede helft was ik genoodzaakt in te grijpen. Vorig seizoen zou ik nooit naar een systeem met vijf verdedigers teruggegrepen hebben. Dit is 1B, een andere reeks waarin alles heel dicht bij elkaar hangt. Vanavond vond ik dat ik het resultaat moest veilig stellen. Vandaar dat ik met de inbreng van Soufiane El Banouhi en nadien Seth De Witte mijn defensie versterkte. Ik had geen schrik om een extra verdediger in te brengen.”

Vargas valt uit

Ook voor de aftrap moest Gevaert het elftal dat hij in het hoofd had wijzigen. Ronald Vargas zou z’n eerste basisplaats versieren, maar viel tijdens de opwarming uit. “Een letsel aan de adductoren”, zucht Gevaert. “Zaterdag hadden we nog drie kwartier geoefend op stilstaande fasen. Met Ronald Vargas in de actie. Die trainingsminuten mochten we in de prullenmand gooien. Dus vroeg ik om vrije trappen gewoon voor de kooi te gooien.”

Wat tegen Lierse Kempenzonen niets opleverde. De bezoekers konden Deinze in het slotkwartier niet echt onder druk zetten. “Op Lommel was niet alleen het resultaat, maar ook de prestatie heel sterk. Vanavond is de uitslag opnieuw sterk, maar onze prestatie was gewoon goed,” besloot Gevaert.