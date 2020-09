David Gevaert (SK Deinze) na uitzege bij Lommel: “Dit is een verdiende zege” Hans Fruyt

27 september 2020

19u00 0 Sport in de buurt SK Deinze heeft een eerste uitzege beet. De oranjehemden scoorden net voor de rust via Alessio Staelens, kort na de hervatting via Youssef Challouk die de assist bij de openingsgoal verstuurde. De Lommelse aansluitingstreffer van Ugalde kwam te laat om de winst van de bezoekers in gevaar te brengen.

Bij Deinze liet trainer David Gevaert Renato Neto debuteren. Hij speelde naast Flavien Le Postollec op het middenveld. De bezoekers kregen na twaalf minuten een uitgelezen mogelijkheid om op voorsprong te klimmen. Lennart Mertens mocht een strafschop nemen, maar thuisdoelman Svedkauskas weerde de trap van de Deinse topschutter af en Staelens kon de rebound niet verzilveren. Geleidelijk aan begon ook de thuisploeg te dreigen. Oog in oog met Ugalde toonde doelman Dutoit zijn klasse. Een bal van Cejas sloeg tegen de buitenkant van de paal.

“Die twee grote kansen, eigenlijk een strafschop waard, kwamen er na twee tactische fouten van onze kant”, vond trainer Gevaert. “We leverden hier een hele goeie prestatie, vind ik. Tegen een sterk Lommel. Tijdens de rust heb ik gezegd dat het inzake doelrijpe kansen 2-4 was in ons voordeel. Wij hadden één keer gescoord, de thuisploeg niet. Als we die tactische fouten van voor de pauze konden vermijden zag ik de kans groot dat we de drie punten mee naar huis gingen nemen. Dat is ook gebeurd. Niet vergeten tegen een fantastische ploeg, een goeie mix van jonge talenten en ervaring. Een verdiende zege trouwens!”

Met zes punten uit vier matchen is SK Deinze in het klassement mee. Maar alles hangt nog heel dicht bij elkaar. Van nieuwkomer Seth De Witte was in de wedstrijdkern zondagnamiddag nog geen spoor. “Op training hebben we al gezien dat Seth voor onze kern een aanwinst is”, ging Gevaert verder. “Hij heeft nog te weinig trainingen met de groep achter de rug. Eerst moest hij, gezien de coronamaatregelen, vier trainingen met social distancing afwerken. Daarna kon hij drie keer met de groep trainen. Voor iemand die sedert maart niet speelde te weinig om in de selectie te zitten. Lennart Mertens vroeg halfweg de tweede periode om vervanging. Hij was duizelig nadat hij in de eerste helft, na zijn penaltymisser, in een luchtduel aan het hoofd geraakt werd.”