David Gevaert (SK Deinze) na uitschakeling door Thes: “In de verlengingen hadden we de kwalificatie moeten afdwingen” Hans Fruyt

11 oktober 2020

00u10 0 Sport in de buurt Voor SK Deinze is het bekeravontuur van korte duur. Uit bij Thes Sport, topper in de hoogste amateurklasse, verloren de oranjehemden na verlengingen met 3-1. Trainer David Gevaert koos in deze partij voor een onuitgegeven elftal.

El Banouhi, Libbrecht en De Witte verschenen voor het eerst aan de aftrap. Ook doelman Vandenberghe, Schils, Dansoko en Lecomte kwamen aan de aftrap. Van het elftal dat de partij tegen Lierse tot een goed einde bracht stonden enkel De Schutter, Tarfi en Challouk in de basis. Op links was de jonge Vic Seurynck zelfs een echte debutant. “Gaf ik die jongens in deze bekermatch geen speelkans was ik hen kwijt”, verduidelijkt Gevaert waarom hij zijn elftal fors wijzigde. “Om een voorbeeld te geven: Michiel De Looze en Soufiane El Banouhi zijn twee evenwaardige rechterflankverdedigers. Had ik ‘Souf’ niet laten starten zakte de moed in zijn schoenen. Zo zijn er nog voorbeelden. Bewust liet ik enkele jongens rusten. Lennart Mertens trainde vrijdag omwille van last aan heup, knie en voet niet. Jannes Vansteenkiste ondervindt al weken hinder aan de heup waardoor hij niet elke training voluit kan gaan. Flavien Le Postollec was mee, maar werd in de loop van de namiddag ziek.”

Vooral in de eerste helft was het voor Deinze op het nieuwe kunstgrasveld van Thes Sport zoeken. Rond het halfuur kwamen de Limburgers vanop de stip via Battista op voorsprong. “Voor Thes was dit de ‘Cup Final’, de thuisspelers hadden een helm op en een geweer bij, wij niet”, aldus Gevaert. “De eerste helft verloren we veel duels. Thes leidde halfweg verdiend. Ik gaf mijn spelers na de rust tien minuten om zich te smijten. Rond het uur ging de bal op de stip. Lecomte trof de paal, verzilverde de rebound, maar die goal werd afgekeurd. Volgens de ref raakte de thuisdoelman de bal niet en mocht Lecomte niet scoren. Op een corner stelden we dicht tegen het einde via De Schutter toch gelijk. In de verlengingen waren we beter en hadden we altijd de kwalificatie moeten afdwingen. Bij een inworp lieten we ons net voor het einde van de eerste verlenging verrassen. Er kwamen kansen op 2-2, maar op de counter werd het 3-1. Deze uitschakeling is een grote ontgoocheling.”