Dave Mattheus (AA Gent Ladies): “Gunstige loting, maar bekeravontuur had nu al voorbij kunnen zijn” Hans Fruyt

28 september 2020

14u31 0 Sport in de buurt Moeizaam kwalificeerden de AA Gent Ladies zich voor de achtste finales van de Beker van België. De ploeg uit de Super League had uit bij eerstenationaler OHL B strafschoppen nodig. In de volgende ronde (1/11) wacht een thuismatch tegen KV Mechelen, eveneens eersteklasser.

Of hij zich het voorbije weekeinde daarover suf piekerde weten we niet, toch keerde trainer Dave Mattheus met veel vragen naar huis na de 0-0 bij OHL B. Gelukkig liepen de strafschoppen (3-4) voor Gent goed af. Nicky Evrard kon de eerste penalty van de thuisploeg stoppen, maar Emma Van Britsom knalde de tweede Gentse elfmeter op de kruising. Nadien misten de blauw-witten niet meer. De vijfde Leuvense penalty sloeg tegen de paal. Zodat de tweevoudige bekerwinnaar verder bekert. Anderlecht of Brugge kunnen ten vroegste in de halve finale tegenstander worden.

“De loting van de Beker van België is vrij gunstig want Anderlecht en Standard werden in de andere poule geloot”, weet Mattheus. “Dat zegt niet veel. Het had voor ons zaterdag al voorbij kunnen zijn. Tegen een jonge en enthousiaste thuisploeg miste ik een beetje intensiteit. OHL schiep een tweetal goeie kansen, wij drie of vier. In he slotkwartier drongen we Leuven achteruit, maar dat ene doelpuntje konden we niet maken. Ik ben nog altijd aan het nadenken over hoe het komt dat we het zaterdag zo lastig kregen. Door de interlandbreak misschien? Het kleine veld? Ik weet het niet. Voor de aftrap had ik nochtans gewaarschuwd. Wij hebben niet de luxe dat we tegen vijftig procent een klus kunnen klaren. Ook al hadden we op de eerste speeldag van de competitie bij OHL A met 0-3 gewonnen en lieten we die avond in de tweede helft een resem kansen liggen.”

Gelukkig liep het goed af. Behalve voor Shari Van Belle. Zij liep ernstige averij aan de knie op – gevreesd wordt voor een kruisbandletsel – en zal vele weken buiten strijd zijn. Vrijdagavond hervatten de AA Gent Ladies thuis tegen WS Woluwe de competitie. Met Anderlecht en Brugge totaliseert Gent het maximum van de punten (zes op zes). “Tegen Woluwe kunnen we enkel maar tevreden zijn met een nieuwe driepunter”, benadrukt trainer Mattheus.