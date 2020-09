Dario Van den Buijs en Beerschot moesten tegen W-Beveren tot aan het gaatje: “Maar zege was hoe dan ook verdiend” Kristof De Cnodder

27 september 2020

20u33 0 Sport in de buurt Beerschot maakte het zichzelf zaterdag nodeloos moeilijk tegen staartploeg Waasland-Beveren, maar diep in blessuretijd slaagde mauve-wit er alsnog in om de drie punten thuis te houden. “Op basis van ons laatste uur was dat ook gewoon verdiend”, vindt Beerschotter Dario Van den Buijs (25).

Dat Beerschot terecht won van Beveren, daar was iedereen op het Kiel het over eens. Zelfs bezoekend trainer Nicky Hayen gaf ruiterlijk toe dat de beste ploeg het had gehaald. Toch was het team van coach Hernan Losada was – na een vroege 0-2-achterstand – tot het gaatje moeten gaan.

“Het is een feit dat we niet goed van start zijn gegaan”, aldus Dario Van den Buijs, die voor het eerst sinds de openingsspeeldag aan de aftrap kwam. “In die beginfase pikten we te weinig tweede ballen op, waardoor we in de problemen kwamen. Het is niet dat we Beveren hebben onderschat of zo, maar het liep gewoon niet zoals het moest. Gelukkig hebben we na twintig minuten de wedstrijd wél in handen gepakt. Vanaf dan waren we baas. Op basis van de laatste zestig, zeventig minuten wonnen we verdiend, ook al moesten we er dus tot diep in blessuretijd voor blijven gaan. Gelukkig bracht Loris Brogno de verlossing.”

Beter achteraan

Van den Buijs zelf startte als verdedigende middenvelder. Bij het begin van de tweede helft zakte hij een rijtje, naar het centrum van de defensie. “Achteraan kwam ik beter tot mijn recht”, geeft de ex-speler van Club Brugge, FC Eindhoven en Heracles aan. “Het is dan ook de positie die ik het meest gewend ben, al had ik vroeger al een paar keer op het middenveld gespeeld. Dat de trainer tegen Beveren van heel de ploeg nogal wat tactische flexibiliteit vroeg? Dat kan je wel zeggen, want we hebben op drie verschillende manieren gevoetbald (lacht). Maar deze groep kan dat aan. We hebben voldoende voetbalintelligentie om probleemloos te variëren.”

Rest de vraag of Van den Buijs nu definitief vertrokken is als basisspeler bij Beerschot. “Ik hoop het natuurlijk”, antwoordt de Kielse zomeraanwinst. “Pas op, ik snap dat ik niet zomaar van in het begin alles speelde. De jongens die er vorig jaar al waren, hebben het in de voorbije maanden gewoon uitstekend gedaan. Er stond al iets, dus als nieuwkomer is het niet zo evident om je daar zomaar tussen te wringen. Mijn prestatie tegen Beveren is hopelijk weer een stapje in de goede richting.”