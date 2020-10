Dante Vanzeir en Union buigen achterstand tegen Lommel om in ruime overwinning: “Knop goed omgedraaid na de rust” DRIES CHARLIER

04 oktober 2020

20u44 0 Sport in de buurt Met twee knappe doelpunten toonde Dante Vanzeir zich zondagnamiddag alweer trefzeker voor Union. De 22-jarige aanvaller hielp de Brusselaars zo mee aan een verdiende 4-2-overwinning tegen Lommel.

Union was aanvankelijk baas en klom halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong. Vanzeir trapte het leer via de binnenkant van de paal voorbij doelman Svedkauskas. Lommel reageerde met een heerlijke vrije trap in de winkelhaak van Brebels. De bezoekers gingen zelfs rusten met 1-2-voorsprong. Na hands van Labeau kon Hendrickx vanaf de stip scoren.

De Brusselaars begonnen met nieuwe moed aan de tweede helft. Vanzeir hing de bordjes al snel op gelijke hoogte en daar bleef het niet bij. Invaller Lapoussin krulde op het uur de 3-2 enig mooi in de verste winkelhaak. Enkele minuten later was de wedstrijd gespeeld. Svedkauskas haalde Fixelles onderuit in het zestienmetergebied en Teuma trapte de elfmeter binnen.

Erop en erover

“Uiteraard was het heel zuur om te gaan rusten met die 1-2-achterstand”, doet Dante Vanzeir zijn verhaal. “In de kleedkamers benadrukten dat we in de eerste helft beter waren. Zo domineerden we het eerste halfuur en kregen we kansen. Het was een beetje hetzelfde verhaal als vorige week tegen RWDM. Toen kregen we ook op stilstaande fases doelpunten binnen.”

“We hebben de knop goed omgedraaid. Je zag ook dat we geleerd hadden uit de wedstrijd tegen RWDM. We gingen gewoon verder zoals we voor de pauze speelden. Zo gingen we erop en erover en konden we volwassen winnen.”

Druk op de ketel

Het was duidelijk dat Union vanaf de eerste minuut Lommel onder druk wilde zetten. “Met onze fans achter ons moeten we iedere tegenstander bij de keel grijpen. Dat deden we ook goed. Of ik zelf tevreden was met mijn twee doelpunten? Ja, ik wachtte toch op een paar doelpunten om vertrokken te raken. Ik was blij dat de coach mij alweer het vertrouwen gaf en dat ik dat kon teruggeven aan de ploeg.”

“Het belangrijkste voor ons waren de drie punten en daar ben ik nog het meeste blij mee. Voor het vertrouwen, voor de fans en voor de club was het toch een beetje van moeten na de nederlaag in RWDM. Er zat dus wel een klein beetje druk op de ketel. We kunnen nu terug ademen en focussen op eerst een bekerwedstrijd. Zo hebben we genoeg tijd om de volgende competitiewedstrijd voor te bereiden.”