Danny Wouters ziet Leuven B heersen in derby tegen Aarschot: “Onze bank maakte mee het verschil” Erik Vandeweyer

11 oktober 2020

09u10 0 Sport in de buurt Eén quarter lang was Aarschot de evenknie van Leuven Bears. Nadien walsten de bezoekers over de Hagelanders. De 61-80 eindscore gaf een juist beeld van de waardeverhoudingen tussen beide ploegen. De Bears blijven ongeslagen in Top Division 2, Aarschot blijft zoeken naar de eerste overwinning in de nieuwe reeks.

In het eerste quarter bracht Aarschot goed basketbal. Jeanquart, Jacobs en Brown zorgden voor de verrassing (23-21). Het uitvallen van Thomas Verheyden was echter een streep door de rekening. “Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar plots kreeg ik een klap tegen mijn hoofd. Van het ene moment op het andere kon ik geen licht meer verdragen. Ik ben onmiddellijk naar de dokter getrokken. Die kon mij verzekeren dat er geen bloeding was geweest. Het gaat om een hersenschudding. De draagwijdte daarvan zal de komende dagen duidelijk worden.”

Tussensprint

In het tweede quarter stelde de Leuvense coach Danny Wouters een en ander bij. Een 0-10 tussensprint bracht de kentering. De inbreng van Van Ginderachter en Wieringa werkte verfrissend. Wouters bevestigt. “Onze defensie was in de aanvangsfase gewoon te zwak. Op zich had ik een felle start van Aarschot wel verwacht, maar 23 punten incasseren in tien minuten is gewoon te veel. Onze bank heeft in dat tweede quarter mee het verschil gemaakt. Eerst namen Wieringa en Van Ginderachter het voortouw, daarna stond Cornelissen op de barricaden. Van Cornelissen verwonderde me dat. Niet dat ik aan zijn mogelijkheden twijfel, maar hij was vier weken out geweest en had amper één keer getraind. Ik merk dat enkele nieuwe jongens hun kans grijpen. Van Ginderachter doet het prima als vervanger van Renkens.”

Eerlijke analyse

Sam Bilsen deelde de analyse van zijn collega. “Leuven verdiende de zege. Ze beheerste de rebound en waren steeds een tikkeltje sneller. Het wegvallen van Verheyden was een aderlating. Hij had op een defensie kunnen wegen en heeft ervaring. Je merkt dat deze ploeg lang niet heeft samengespeeld. Jeanquart was zeker een lichtpunt. Ik panikeer niet na twee duidelijke nederlagen. Zowel Oostkamp als Leuven zullen minstens meespelen met de top vijf en wellicht zelfs nog meer. Er moet wel meer dreiging komen via de vleugel. Dat was vorig seizoen onze sterkte.”

De punten

(23-21, 32-41, 43-56, 61-80)

Aarschot: Klaas Saevels 1, Guus Saevels 1, Stuyven 1, Jeanquart 17, Jacobs 9, De Reze 4, Brown 26, Verheyden 2.

Leuven: Willems 4, Verbeeck 1, Cornelissen 16, Apers 13, Wieringa 10, Van Ginderachter 17, Geleyns 12, Delcourt 3, Blanchart 4.