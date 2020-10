Danny Wouters wint derby met Young Leuven Bears: “We maakten het verschil na de rust” Erik Vandeweyer

04 oktober 2020

13u28 0 Sport in de buurt De Young Leuven Bears kenden een prima ouverture van hun kampioenschap in Top Division 2. De ploeg won de streekderby in Woluwe met 66-73. Vooral in de tweede helft kreeg de zege gestalte. Meteen toonden de Leuvenaren aan dat ze klaar zijn voor hun volgende opdracht: de derby in Aarschot.

De overwinning van Leuven B in Woluwe was terecht, maar ze kwam er niet zonder slag of stoot. Coach Danny Wouters beseft dat zijn ploeg heeft moeten knokken voor iedere bal. “Het was zeker geen simpele overwinning. Onze eerste helft was ondermaats. We kregen geen vat op de rebound in die eerste twintig minuten. Daarnaast leden we veel te veel balverliezen. Het gevolg was dat we bij de rust tegen een 39-32 achterstand aankeken.”

Fysiek spel

Vooraf wisten de Leuvenaren nochtans waar ze aan toe waren. Danny Wouters bevestigt. “Dat klopt. Via onze scouting wisten we wat de kwaliteiten van Woluwe waren. Ze moeten het hebben van zeer viriel spel, soms op het randje. Daar waren mijn spelers ook op voorbereid. Toch hebben we bij de rust moeten bijsturen. We maakten het verschil na de rust. Het derde quarter was zeer sterk. Dan konden we de achterstand ongedaan maken. De rebound was weer voor ons en het balverlies werd beperkt. Apers en Verbeeck kwamen in hun spel, maar er was een hoofdrol weggelegd voor Geleyns. Dillen scoorde 25 punten en plukte 23 rebounds. Die statistieken zijn fenomenaal. In het laatste quarter namen we de match dan helemaal over.”

Nieuwe derby

Veel tijd om te feesten krijgt men in Leuven niet, want volgende week wacht er al een nieuwe opdracht. Danny Wouters blikt vooruit. “We staan voor een nieuwe derby, deze keer trekken we naar de Aarschotse buren. We kunnen niet stellen dat het de match van het jaar wordt, maar het duel leeft wel in de regio. Iedereen kent iedereen. Tegenstanders als Thomas Verheyden, Tim Jeanquart of Sebastiaan Stuyven heb ik nog onder mijn hoede gehad in Leuven. Het geeft extra kruiding aan de derby. Intussen heb ik alle tegenstanders in het kampioenschap al eens kunnen bekijken en kreeg ik meer zich op de reeks. Oudenaarde en Oostkamp lijken mij de favorieten te worden.”