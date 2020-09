Danny Ost, ex-speler Union en ex-trainer RWDM, onder de indruk van nieuwkomer in 1B Francis Nevens

28 september 2020

Door de veiligheidsmaatregelen rond corona mocht RWDM slechts 1500 toeschouwers toelaten in het stadion voor de eerste 'zwanzederby' in 35 jaar tegen Union. En natuurlijk tekenden ook veel bekende gezichten present. Danny Ost (60) was één van hen.

De Brusselaar kreeg zijn jeugdopleiding bij Union en speelde er ook het grootste deel van zijn spelersloopbaan. ‘Uitbollen’ als voetballer deed Ost bij Rode-Verrewinkel, waar zijn trainerscarrière begon. Bij de wedergeboorte van RWDM werd Danny Ost aangesteld als hoofdtrainer. De Molenbeekse club was toen actief in de toenmalige vierde klasse. Door de tegenvallende resultaten werd Ost vroegtijdig bedankt voor bewezen diensten.

Op uitnodiging van de collega’s van de Franstalige radio was hij een meer dan aandachtige toeschouwer. Dat ‘zijn’ Union de ‘zwanzederby’ zou verliezen, had hij niet verwacht. “Op basis van de rangschikking én het spel in de eerste helft had ik geen geld ingezet op een zege voor RWDM. Natuurlijk werd de thuisploeg geholpen door de ref die onterecht een penalty toekende. Toen waren we pas drie minuten ver in de tweede helft. Union had nog alle tijd om die scheve situatie recht te zetten”, stelde Danny Ost.

“De kopjes gingen naar omlaag bij Union en RWDM werd mentaal steeds sterker. Ik las hier en daar dat de defensie de achilleshiel is van dit RWDM, maar ik zag een zeer solied duo centraal achterin. Of een bepaalde speler een grote indruk op mij heeft gemaakt? Neen, precies omdat iedereen goed was. RWDM acteerde als een hecht blok. Ik had zo’n sterke prestatie niet verwacht. Blijkbaar was Molenbeek de laatste weken niet echt gediend door het geluk heb ik mogen vernemen. Wat deze ploeg ontbreekt, is een echte afwerker. De eerste treffer kwam er vanop de stip, de twee andere doelpunten werden gemaakt door spelers die eerder een defensieve taak hebben.”

Twaalfde man

Danny Ost maakt zich sterk dat het RWDM dat hij gezien heeft tegen Union niet hoeft te vrezen voor de degradatie. “RWDM staat weer tussen de mensen. Deze overwinning zal de groep mentaal een boost geven. De verschillen tussen de ploegen in 1B zijn bijzonder klein. En dan is er die twaalfde man in het Machtensstadion, die blijft een grote steun betekenen. Eerlijk, ik ben onder de indruk van de nieuwkomer in 1B en wens hem alle succes toe dit seizoen.”

