Dace Briede werkt zo goed als foutloos tennisseizoen af Werner Thys

07 oktober 2020

10u53 0 Sport in de buurt Met de Masters op TC Oase werd het voorbije weekend het criteriumseizoen in het enkelspel helemaal afgesloten. Eén van de opvallendste figuren op de Antwerpse tenniscourts was zonder twijfel de Letse Dace Briede. Zij won toernooien in vijf verschillende categorieën, won dertig matchen zonder setverlies en verloor slechts één wedstrijd.

Met haar twintig rankingpunten begon het seizoen voor Briede in de lagere reeksen, bij de vrouwen 4 en de vrouwen 25/3. Die toernooien won ze als het ware met de vingers in de neus en dus volgde wat later het stevigere werk bij de vrouwen 3, vrouwen 25/2 en vrouwen 35/1. En ook daarin bleek Briede op amper een fout te betrappen. Ze versloeg drie speelsters met zestig punten en won in vijf categorieën minstens één toernooi. De enige speelster die er dit seizoen in slaagde om Briede te kloppen was de 13-jarige Reine Lambrecht op het toernooi van TTV. “Een maand eerder won ik nog tegen Reine in de finale van het toernooi van Gym, misschien onderschatte ik haar”, lacht Briede. “Dat meisje wou duidelijk revanche en speelde echt heel sterk. Een verdiende overwinning.”

Briede verloor die wedstrijd in twee sets en daardoor bleef er toch één record staande: de Letse speelde het hele seizoen geen enkele driesetter.

Reis door Europa

Briede begon op 6-jarige leeftijd in Letland te tennissen, maar eens ze begon te studeren verloor ze de sport wat uit het oog. “Net omdat ik tijdens mijn jeugd misschien wel té veel speelde, miste ik tennis niet echt”, zegt Briede.

Voor de Letse volgde al snel een reis door Europa. Ze woonde en werkte onder meer in Frankrijk, Zwitserland en Italië. “Soms pikte ik de draad van tennis weer op, maar overal was dat niet even gemakkelijk. In Parijs en Milaan was competitietennis bijvoorbeeld minder toegankelijk, in Lyon en Genève lukte dat dan weer wel.”

In december 2018 kwam Briede, die momenteel in Schoten sales manager is voor een technologiebedrijf, in België terecht. “Nadat ik hersteld was van een schouderblessure sloot ik me aan bij TC Gym”, zegt Briede. “Die club is voor mij gemakkelijk bereikbaar en biedt met veel indoor- en outdoorcourts heel wat mogelijkheden. Na de lockdown kreeg ik zin om meer te sporten en begon ik toernooien te spelen. Dat het ook in de hogere reeksen zo’n vaart zou lopen is ook voor mij een verrassing. Misschien tennis ik niet beter, maar ben ik wel mentaal sterker dan die jeugdige meisjes.”

Tennissen is voor mij ook op sociaal vlak belangrijk. Ik leerde voorbije maanden veel mensen kennen en de sport hielp me flink om me hier te integreren. Dace Briede

Briede kwalificeerde zich voor de Masters van het Antwerpse criterium bij de vrouwen 35/1, maar kwam op TC Oase niet in actie. Opponente Lorena Koberg moest immers walk-over geven. “Ook voor mij waren die Masters niet evident, want ik doe alle verplaatsingen met de fiets”, lacht Briede. “Van Schoten naar Nijlen is toch een flink stuk. Anderzijds is het jammer dat die wedstrijd niet werd gespeeld, want Lorena is een vriendin. Wellicht had ik met haar kunnen meerijden.”

Indien haar werk het toelaat, komt Briede ook volgend jaar weer op de Antwerpse toernooien in actie. “Tennissen is voor mij ook op sociaal vlak belangrijk”, besluit Briede. “Ik leerde de voorbije maanden veel mensen kennen en de sport hielp me flink om me hier te integreren.”