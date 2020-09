Daan Matterne en KVK Tienen likken hun wonden na uitnederlaag: “Kwaliteit moet omhoog” Stijn Deleus

27 september 2020

21u01 0 Sport in de buurt Een gemiste kans, dat is zowat de conclusie na de eerste competitiematch van KVK Tienen in eerste nationale tegen Francs Borains. Want de Suikerjongens waren niet echt de mindere van een al bij al vrij matige thuisploeg, alleen acteerden ze zowel in de eigen zestien als aan de overzijde niet scherp genoeg.

De Suikerjongens schoten zich over de hele wedstrijd bekeken wel een paar keer in de eigen voet. Door kansen de nek om te wringen en te zwak te verdedigen bijvoorbeeld. Maar ook door een penalty te missen en meer dan een half uur met tien man verder te moeten.

“Tja, en dan moet je weten dat we zelfs met tien de match in handen hadden en ze bij Francs Borains niet meer wisten van welk hout pijlen te maken”, zucht een zichtbaar ontgoochelde Daan Matterne. “Om maar te zeggen dat de thuisploeg geen geweldige indruk naliet. We zullen nog veel sterkere ploegen tegenkomen in deze reeks en dat maakt dit verlies zo zwaar om dragen. We hadden daar altijd de drie punten moeten pakken of op z’n minst een gelijkspel uit de brand slepen. Onze start was wel ondermaats en te zwak verdedigen zette ons halverwege de eerste periode al op een 2-0-achterstand. Bij die tweede goal mag mijn maatje Nathan Durieux van bij OHL destijds zich gewoon te makkelijk doorzetten in het strafschopgebied. Maar goed, dan krijg je nog genoeg mogelijkheden om voor de pauze al die aansluitingstreffer te netten, waaronder een penalty. Die efficiëntie voorin moet dus omhoog, want zo breng je jezelf in de problemen zoals nadien gebleken is.”

Polyvalent

Uiteindelijk kwam de 2-1 er alsnog een kwartier voor tijd via flankspeler Matterne, maar daar bleef het spijtig genoeg bij voor de manschappen van coach Claes. “Het was niet zo’n makkelijke goal als het misschien wel leek, vooral omdat hun keeper snel op me afkwam en zijn lichaam goed in de strijd wierp”, beschrijft hij. “Hij raakte de bal ook nog denk ik, alleen niet genoeg om het doelpunt te voorkomen. Zelf was ik toen net overgekomen van de rechterkant naar de linkse flank en daar pik ik precies wel vaker m’n goaltje mee. Ik had het gevoel dat ik op die positie ook iets beter tot mijn recht kwam. Ach, ik zie wel waar de coach me zet, ik beschouw mijn polyvalentie toch vooral als een voordeel (knipoogt).”

Voetbalplezier

Voor Daan Matterne is eerste nationale geen onbekende, aangezien hij enkele seizoenen terug bij Heist al in de hoogste amateurklasse actief was. “Ik weet dan ook dat ik dit niveau zeker aankan en bij Tienen ben ik altijd naar boven blijven kijken”, meent hij. “Ik kwam hier in eerste instantie om mijn voetbalplezier terug te vinden en die twee titels op rij motiveren alleen maar nog meer om ons beste beentje voor te zetten. Op naar volgende week dus, wanneer we tegen Thes Sport terug resoluut voor de drie punten zullen gaan.”