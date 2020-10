Crosser Aaron Dockx bij de nieuwelingen nu ook kampioen op de weg: “Gelukkig juichte Borremans te vroeg” Hans Fruyt

11 oktober 2020

18u23 0 Sport in de buurt Heeft Wout Van Aert in eigen provincie een kandidaat-opvolger? Aaron Dockx combineert met succes veld en weg. Nadat hij twee jaar na elkaar in de cross Belgisch nieuwelingenkampioen werd veroverde hij gisteren in Affligem bij de tweedejaarsnieuwelingen de nationale titel op de weg.

Nadat Oost-Vlaming Steffen De Schuyteneer in de sprint het kampioenschap voor eerstejaarsnieuwelingen op zijn naam schreef draaide de titelstrijd bij de tweedejaars ook op een sprint met de groep uit. Aaron Dockx kon zich pas de laatste honderd meter loswrikken. Op de streep remonteerde hij de Oost-Vlaming Tyson Borremans die zijn handen te vroeg in de lucht gooide. De pion van Onder Ons Parike had recent nochtans gelachen met dit ‘Alaphillipke’.

“Ik vond dit een heel rustig kampioenschap”, vertelde Aaron Dockx na de podiumceremonie. “Zelf heb ik ook wel eens iets geprobeerd, maar niet zoals vorig jaar in Lendelede toen ik bijna de hele koers met Jarne Jonckheere en Xander Verhagen voorop reed. We werden in de slotronde gegrepen. Ik werd pas achttiende want in de finale was het vat af. Vandaag pakte ik het helemaal anders aan. Ik zag dat wegrijden heel moeilijk was. Toch heb ik het geprobeerd, om een beetje koers te maken. In de sprint moest ik van ver komen. Ik raakte ingesloten, moest overal gaatjes zoeken om me vrij te kunnen maken. Pas de laatste 25 meter lukte dat echt. Gelukkig voor mij gooide Tyson Borremans te vroeg de handen in de lucht. Zo kon ik mijn wiel nog net over het zijne gooien. Wat extra mooi is. Of dit mooier is dan mijn twee nieuwelingentitels in het veld durf ik niet beweren. In het veld is het individueler, ook heel schoon.”

Wat het nog mooier maakt: normaal zou Aaron Dockx de Superprestigecross in het Nederlandse Gieten afwerken. De veldritten voor de jeugd werden afgelast. Zodat de kerel uit Rijkevorsel zich nog snel inschreef voor het BK. “Ik was ongelukkig omdat Gieten werd geschrapt, maar dat gevoel is nu helemaal weg”, lachte Dockx. “In het veld rijd ik bij de junioren en heb ik al drie keer gewonnen. Die lijn hoop ik door te trekken. Volgend weekeinde trek ik naar de cross in het Zwitserse Bern.”