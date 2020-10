Criteriumkampioen Matteo Blonda heeft de smaak weer te pakken Werner Thys

06 oktober 2020

08u36 0 Sport in de buurt Hij verloor het voorbije seizoen slechts één wedstrijd in de tweede mannenreeks en kroonde zich het voorbije weekend op Tenniscentrum Alken dan ook verdiend tot gewestelijk kampioen. De 25-jarige Matteo Blonda (Tenkie Hasselt) heeft de smaak weer te pakken.

Tijdens de seizoenen 2012, 2014 en 2015 had Matteo Blonda - jarenlang een vaste waarde bij de mannen 1 - een B-15/4-klassement achter zijn naam staan en leunde hij dus zeer dicht bij een A-ranking aan. “Daar is het dus nooit van gekomen”, zegt Blonda. “Achteraf bekeken is dat wel een beetje jammer. Er kwam echter een moment dat ik genoeg had van tennis en heel wat minder toernooien speelde.”

“Eigenlijk ben ik dit jaar eerder toevallig aan het tennisseizoen begonnen”, zegt de speler van Tenkie Hasselt. “Ik heb nu 85 rankingpunten en kan daarmee in de tweede categorie aan de slag. Het eerste toernooi viel meteen goed mee en uiteindelijk kon ik me voor de Masters kwalificeren.”

Sterke Niels Champagne

Blonda bleek het voorbije seizoen haast foutloos in de tweede categorie. Hij won de toernooien van Top-Spin, De Born, Alken en Wimbledon en verloor slechts één keer. Op TC Tongerse bleek de 15-jarige Niels Champagne (Tennisdel Genk) in halve finale met 6-0, 7-6 te sterk. Diezelfde Champagne kwam Blonda het voorbije weekend opnieuw tegen in de halve finale van de Masters. Het was weer knokken maar met 5-7, 6-3, 6-3 greep Blonda revanche. In finale ging het eenvoudiger voor de kersverse criteriumkampioen: 6-2, 6-0 tegen Dries Op de Locht (TC Bolderberg).

“Tegen Niels Champagne waren het telkens zware matchen, die jongen tennist echt goed”, zegt Blonda. “Het feit dat de Masters op de snelle indoorbanen van Tenniscentrum Alken werden afgewerkt, speelde wel in mijn voordeel. Ik hou van snelle, korte rally’s. Een ideale ondergrond (lacht).”

Op Tenkie Hasselt geeft Blonda twee uur per week les aan de plaatselijke jeugd, maar zijn meeste aandacht gaat naar het werken in het Hasseltse Barefood Giulia (Barefood Bar en Giulia Hotel) van zijn ouders.