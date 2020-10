Craig Breen is de snelste in Aarova Rally in Oudenaarde Joost Custers

11 oktober 2020

19u30 0 Sport in de buurt Eén minuut en vierentwintig seconden. Dat was de uiteindelijke voorsprong waarmee Craig Breen in zijn Hyundai i20 WRC de Aarova Rally in Oudenaarde won. Naast hem mochten Adrien Fernémont en Niels Reynvoet, beiden in een Skoda Fabia R5, mee op het coronaproof podium.

Regerend Belgisch kampioen Adrien Fernémont besloot de Aarova Rally met een zeer logische tweede plaats in het algemene klassement. Gezien Breen met zijn WRC-auto eigenlijk buiten het klassement reed, is dat voor de Waal evenveel waard als een zege. “Het was een zeer complexe rally met heel wispelturige weersomstandigheden. Ik ben blij dat ik hier kon winnen, en dat bij mijn eerste deelname. Dat toont dat ervaring niet altijd een garantie is dat je de beste bent. Ik heb erg genoten van de strijd met Kris Princen, maar ook van die met lokale man Niels Reynvoet”, aldus Fernémont.

Voor enkele anderen zat het venijn in de staart. Een misnoegde Kris Princen reed op een naakte velg, met een beschadigde Citroen C3 R5 naar de finish. “Een lekke band. Maar dat krijg je natuurlijk als je in deze omstandigheden viermaal over dezelfde proef rijdt. Neen, ik ben niet tevreden!” Princen verloor in die laatste passage op de De Bruwaan nog meer dan een minuut en zakte in het klassement naar een vijfde plaats, achter de Fiesta R5 van Bernd Casier. Die sloot de rally wel tevreden af.

Niels Reynvoet reed dan weer een geweldige wedstrijd aan het stuur van zijn Skoda Fabia R5 en werd dan ook terecht door zijn schare fans onthaald op applaus. “Ik ben zeer tevreden”, zegt Reynvoet. “Maar er waren nog problemen met de wagen. Iets voelt helemaal niet goed aan, maar wat het probleem net is, dat hebben we nog niet kunnen achterhalen. De laatste drie proeven konden we niet voluit gaan, maar al bij al ben ik tevreden over het geheel van de wedstrijd.”

Dan geven we nog mee dat Bjorn Six met de BMW M3 zowel bij de Historics als bij de M-Cup de grootste beker mee naar huis neemt en dat Charles Munster de winnaar werd bij de junioren. Frederick Vandelook haalde het met zijn BMW in het criteriumgedeelte van Stefaan T’Joens (Renault) en van Johnny Louies (BMW).