COMPETITIESTOP - Racing Mechelen traint donderdag, maar organiseert voorlopig geen oefenmatchen: “Wie dat waagt, staat voor een grote test” Kevin De Munter

13 oktober 2020

23u11 0 Sport in de buurt Het nieuws rond de (tijdelijke?) stopzetting van de competitie kwam bij derde amateurklasser Racing Mechelen niet als een verrassing. Maar omdat de beslissing van Voetbal Vlaanderen alleen competitiewedstrijden omvat, houden ze wel alle opties open in het Oscar Vankesbeeckstadion. Donderdag zit het bestuur met de technische staf rond de tafel om de mogelijkheden te bekijken. ‘s Avonds wordt wel nog getraind, voor oefenmatchen is het voorlopig nog te vroeg.

“Organiseer het maar he?” zegt sportief manager Marc Ghys. “Eerst en vooral moeten de weersomstandigheden het toelaten, dan moet je er ook praktisch voor kunnen zorgen dat spelers en staf hun spullen ergens kunnen opbergen terwijl de kleedkamers op slot moeten blijven en dan heb ik het nog niet over het eventuele transport van de tegenstander. Dan moet je er al van uit gaan dat iedereen zelf met de wagen komt, want begin nu maar eens rond te bellen om een bus te regelen. Er komt zoveel bij kijken. De eerste ploeg die het waagt om een oefenduel te organiseren, staat voor een groot testproject.”

“Ach, als men bij Voetbal Vlaanderen beslist dat de kleedkamers een broeihaard zijn voor het virus, dan hebben we er alle begrip voor dat ze de competitie stil leggen. Maar dat ze de optie van de oefenmatchen open laten, vind ik dan weer wel onbegrijpelijk. Al hou ik ook rekening met een aangepaste communicatie binnen enkele dagen. Het de eerste keer niet zijn in deze crisis dat er later wordt bijgestuurd.”

“Als een verrassing kwam het nieuws van de stopzetting in elk geval niet. We stapten zaterdag met een goed gevoel de bus op na de zege in Beringen, maar beseften ook allemaal dat het wel eens de laatste keer kon geweest zijn voor lange tijd. Wat de oplossing kan zijn als we enkele maanden stil liggen? (resoluut) De eindronde afschaffen en gewoon op basis van het klassement bepalen wie stijgt en daalt. Ik veronderstel dat daar geen regelgeving rond bestaat, maar in deze omstandigheden passen ze daar misschien ook nu wel weer een mouw aan. Zo is de competitie vorig seizoen toch ook afgesloten.”

Geen loopschema’s

De spelersgroep van Racing trainde dinsdagavond alvast met respect voor de maatregelen en kapitein Kurt Weuts hoopt dat daar geen verandering komt. “We willen liever niet terug naar de loopschema’s van tijdens de lockdown”, zegt hij. “De gezondheid primeert natuurlijk, maar zolang het kan, willen we doorgaan met de veldtrainingen. Zo kan er verder worden gewerkt op wedstrijdvormen en verlies je ook het balgevoel veel minder. Op die manier kunnen we ons in een soort mini-voorbereiding klaarstomen op de hervatting. Al is het momenteel nog niet duidelijk wanneer die er zit aan te komen. Ik hoop dat iedereen beseft dat als we volwassen met de maatregelen omgaan, we misschien in nog betere omstandigheden kunnen herbeginnen dan tot nu het geval was.”