COMPETITIESTOP - Philip Van Dooren (City Pirates) koestert nog weinig hoop na beslissing Voetbal Vlaanderen: “Ik denk dat het nu echt over en out is” Kevin De Munter

14 oktober 2020

02u02 0 Sport in de buurt Net als heel voetbalminnend Vlaanderen moest men zich ook bij tweede amateurklasser City Pirates neerleggen bij de (tijdelijke?) stopzetting van de competitie in de amateurreeksen. En hoewel er dinsdagavond al verwoed werd gezocht naar oplossingen op korte termijn, stelt sportief manager Philip Van Dooren zich grote vragen bij het vervolg.

“Mijn persoonlijke mening?”, aldus Van Dooren. “Ik vrees dat het dit seizoen over en out is. In het begin van het seizoen kregen we een brief van Voetbal Vlaanderen. Daarin stond dat wanneer de competitie wordt gestaakt als er meer dan de helft van de wedstrijden is gespeeld, de stand op dat moment telt als eindklassement. Is nog niet de helft van de wedstrijden afgewerkt, dan wordt het seizoen geannuleerd en beginnen we aan het volgende in dezelfde samenstelling. Volgens mij stevenen we af op het laatste, maar denk ik dat niemand de beslissing al wil nemen.”

“Stel je maar eens voor dat er nu niet meer wordt gevoetbald tot Nieuwjaar. Dan zouden wij nog achtentwintig wedstrijden moeten spelen na de jaarwisseling aangezien we er momenteel nog maar twee van de geplande vijf hadden afgewerkt. En dat allemaal in de veronderstelling dat corona dan onder controle is. Om nog maar te zwijgen van de fysieke gevolgen voor de spelers én de praktische voorzieningen. Als we spreken van januari en februari, dan is het volop winter en niet elke club is er dan qua verlichting op voorzien om ‘s avonds midweekmatchen te spelen.”

“Maar goed, zover zijn we allemaal nog niet niet. In tussentijd kunnen we dan ook iet meer doen dan afwachten en ervoor zorgen dat we klaar zijn voor het geval we toch snel hervatten. Nu donderdag traint de groep nog, komend weekend hebben de spelers vrij en vanaf volgende week trainen ze twee in plaats van drie keer. Dankzij ons kunstgras zullen we weinig last hebben van de weersomstandigheden. De optie van de oefenwedstrijden - hoe onwaarschijnlijk het ook is dat die bestaat - houden we momenteel nog even achter de hand. Als blijkt dat het op een veilige manier kan en de bevoegde instanties niet meer van gedacht veranderen, contacteren we mogelijk wel ploegen uit de buurt om enig matchritme op te doen.”

“Financiële gevolgen? Dat we geen inkomsten kunnen genereren is natuurlijk altijd pijnlijk. Maar dankzij het besparingsplan dat we vorig seizoen doorvoerden, is alles nog onder controle. Dat onze jeugdploegen kunnen verder voetballen is in elk geval goed nieuws. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van hun gedrag buiten de muren van de club, maar ondanks het feit dat ze zich in risicogroepen bevinden, bleef het aantal besmettingen erg beperkt. Wat dat betreft doen we dus verder zoals we al bezig waren.”